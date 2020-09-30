Milyon dolarlık malikanelerini böyle döşemişler

Bütün dünyayı şoke eden bir kararla İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle, ABD'de Santa Barbara'da yeni hayatlarına başladı. Bir süre dolar milyarderi yapımcı ve oyuncu Tyler Perry'nin evinde kalan Meghan Markle ve Prens Harry, yaz aylarında 14 milyon dolara satın aldıkları Santa Barbara'daki malikaneye taşındılar.
Backgrid USA, Backgrid UK
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HALA GÜNDEMİN İLK SIRALARINDA
Her ne kadar artık İngiliz kraliyet ailesi üyesi olmasalar da Prens Harry ve Meghan Markle, hala eskisi gibi dünya gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.
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SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE GÖREV ALIYORLAR
Prens Harry ve Meghan Markle, sık sık sosyal sorumluluk projelerinde görev üstleniyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kalabalıklara karışmasalar da internet üzerinden birçok etkinliğe konuk oluyor ve kamera karşısına geçiyorlar.
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ONLINE KATILIM
Bu etkinliklerin çoğuna da yeni evlerinin farklı odalarından bağlanıyor. Durum böyle olunca da ünlü çiftin evlerinin içi de meraklı gözlerin önüne seriliyor.
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MERAKLILAR YENİ MALİKANELERİNİN İÇİNİ DE GÖRÜYOR
Çiftin, ne renk koltuklar aldığı, evlerini nasıl dekore ettikleri ortaya çıkıyor. Aslında online olarak katıldıkları etkinliklerin amacı bambaşka olduğu halde dikkatler çiftin malikanesiyle ilgili ayrıntılara yöneliyor.
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PASTEL TONLAR AĞIRLIKTA
Bu videolardan göründüğü kadarıyla Prens Harry ile Meghan Markle, evlerinin kamera karşısına geçtikleri bütün odalarını pastel tonlarda döşemişler.
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SADE AMA PAHALI
Aksesuarları da sade görünüşlü ama epey pahalı. Bazı odalarda arka planda özellikle de Meghan Markle'ın konuk olduğu etkinlikle ilgili kitapların bulunması da dikkat çekici.
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ÇİÇEKSİZ BIRAKMADILAR
Çift, malikanelerinin odalarını çiçeksiz de bırakmamış. Kiminde saksı içinde kiminde de vazoda çiçekler çiftin videolarında dikkat çekiyor.
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ARTIK KENDİ MALİKANELERİ VAR
Bir yaşındaki oğulları Archie ile birlikte bir süredir, Hollywood'un ünlü oyuncu ve yapımcılarından Tyler Perry'nin Los Angeles'daki malikanesinde kalan çift, şimdi kendi saray yavrusu evlerine taşındı.
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ZENGİN MUHİTTE YAŞAYACAKLAR
14 milyon dolar gibi aslında söz konusu bölge için makul sayılabilecek bir fiyata satın alınan malikaneye komşu mülkler arasında Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres gibi ünlülerinkiler de var.
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14 MİLYON 650 BİN DOLAR
Dokuz tane yatak odası ve 16 tane banyosu bulunan bu malikane için ödenen paranın da 14 milyon 650 bin dolar olduğu belirtiliyor. 2003 yılında inşa edilen malikane, 2009 yılında Prens Harry ve Meghan Markle'dan önceki sahibine 24 milyon dolara satılmıştı. Çift, evlendikten sonra Kensington Sarayı'nda Prens Harry için ayrılan evde yaşadıktan sonra bebekleri doğmadan önce Frogmore Cottage'ı renove ettirip oraya taşınmıştı.
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TYLER PERRY'NİN MALİKANESİNDE KALDILAR
Fakat orada uzun süre yaşamayan Prens Harry ve Meghan Markle, aileden ayrılıp önce Kanada'nın Vancouver kentinde nehir kenarında lüks bir evde yaşadı. Sonra da ABD, Los Angeles'ta Tyler Perry'nin lüks bir malikanesinde ikamet etti. Çift, böylece ABD'de kendilerine ait ilk malikaneyi de satın almış oldu.
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KÜTÜPHANE DE VAR SAUNA DA
Çiftin yeni hayatlarını kuracağı bu malikane, çok geniş bir arazi üzerine inşa edildi. Malikanenin bahçesinde tenis kortu, yüzme havuzu ve bir de çay evi bulunuyor. Bunun yanı sıra malikanenin ana binasında bir kütüphane, iki tane sauna, oyun odası, spor salonu, beş otomobile uygun bir garaj da bulunuyor.
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GÜL BAHÇELERİ, SERVİ AĞAÇLARI
Malikanenin bahçesi ise son derece bakımlı. Arazi içinde gül bahçeleri, servi ağaçları, lavanta bahçesi hatta yüz yıllık zeytin ağaçları da bulunuyor. Malikanenin iki yatak odalı bir de konuk evi var. Ana binanın hemen yanındaki bu yapıda ise Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland'ın yaşayacağı konuşuluyor. Birkaç ay önce ortaya atılan iddialara göre Ragland, uzun süredir çiftle birlikte yaşıyor ve torunu Archie'nin bakımını dadılarla birlikte üstleniyor.
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GİZLİ ÖZEL YAŞAM
Santa Barbara'nın Montecito adlı bölgesinde bulunan malikane, çifte aradıkları "gizli özel yaşam" seçeneğini de fazlasıyla sunuyor. Ana bahçe kapısından girdikten sonra kat edilen uzun yol, etrafındaki yüksek ağaçlar ve çevre düzenlemesi de buna uygun.