Kraliyet ailesi bitti şimdi sıra Hollywood'da

Variety dergisinin haberine göre Prens Harry ve eski bir oyuncu olan Meghan Markle, Hollywood'da gizli bir proje için çalışmalara başladı. Hatta bunun için sinema endüstrisinin kalbinde bazı yapımcılarla görüşmeler de yapılıyor.Markle eski bir oyuncu olduğu ve Prens ile evlenmek için kariyerini bıraktığı göz önüne alındığında herkesin aklına ikisinin de oyunculuk yapacağı geliyor.Ancak iddialara göre Harry ve Meghan'ın planı oyunculuk değil. Çiftin, şu anda çok gizli tutulan bir projenin yapımcıları arasında yer almayı planladığı konuşuluyor. Kariyerinin başlangıcında yarışmalarda hosteslik yapan, bazı yapımlarda küçük roller üstlenen Markle, sonra rol aldığı Suits dizisiyle arzuladığı şöhrete kavuştu.Dizide Rachel Zane karakterini canlandıran Meghan Markle. 2011 ile 2018 arasında dizide kamera karşısına geçti. Fakat Prens Harry ile evleneceği kesinleşince kariyerine veda etti.