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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 16:28,

Kraliyet ailesi bitti şimdi sıra Hollywood'da

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay olan Meghan Markle ve Prens Harry'nin gelecek planları ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Splash News

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1HOLLYWOODDA GİZLİ PROJE
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HOLLYWOOD'DA GİZLİ PROJE

Variety dergisinin haberine göre Prens Harry ve eski bir oyuncu olan Meghan Markle, Hollywood'da gizli bir proje için çalışmalara başladı.

2GÖRÜŞMELER BAŞLADI
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GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Hatta bunun için sinema endüstrisinin kalbinde bazı yapımcılarla görüşmeler de yapılıyor.

3OYUNCULUĞA GERİ Mİ DÖNÜYOR
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OYUNCULUĞA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Markle eski bir oyuncu olduğu ve Prens ile evlenmek için kariyerini bıraktığı göz önüne alındığında herkesin aklına ikisinin de oyunculuk yapacağı geliyor.

4SER VERİP SIR VERMİYORLAR
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SER VERİP SIR VERMİYORLAR

Ancak iddialara göre Harry ve Meghan'ın planı oyunculuk değil. Çiftin, şu anda çok gizli tutulan bir projenin yapımcıları arasında yer almayı planladığı konuşuluyor.

5SUITS DİZİSİYLE ÜNE KAVUŞTU
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SUITS DİZİSİYLE ÜNE KAVUŞTU

Kariyerinin başlangıcında yarışmalarda hosteslik yapan, bazı yapımlarda küçük roller üstlenen Markle, sonra rol aldığı Suits dizisiyle arzuladığı şöhrete kavuştu.

6AŞKI UĞRUNA MESLEĞİNİ BIRAKTI
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AŞKI UĞRUNA MESLEĞİNİ BIRAKTI

Dizide Rachel Zane karakterini canlandıran Meghan Markle. 2011 ile 2018 arasında dizide kamera karşısına geçti. Fakat Prens Harry ile evleneceği kesinleşince kariyerine veda etti.

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