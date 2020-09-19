Prens Harry ve Meghan Markle konuştukça kasaları dolacak
Finansal bağımsızlıklarını kazanmak ve kendilerine farklı bir yaşam kurmak için İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle'ın bunu nasıl sağlayacakları merak konusu olmuştu.
Splash News
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ARTIK KENDİ PARALARINI KENDİLERİ KAZANACAKLAR
Önce çiftin ünlü bir TV kanalıyla 100 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı haberi basına yansıdı. Buna göre çift, paralı abonelik sistemiyle çalışan TV kanalı için umut verici belgeseller hazırlayacak.
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BAŞKA BİR GELİR KAYNAĞI
Geçtiğimiz aylarda Los Angeles'ın en lüks bölgelerinden biri olan Santa Barbara'da 15 milyon dolara bir malikane satın alan Prens Harry ile Meghan Markle'ın tek gelir kaynağının bu olmayacağı da ortaya çıktı.
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ETKİNLİKLERDE KONUŞMA YAPARAK PARA KAZANACAKLAR
İngiliz ve ABD basınına yansıyan haberlere göre Prens Harry ve Meghan Markle, tıpkı ABD eski başkanı Barack Obama ya da aktör ve California eski Valisi Arnold Schwarzenegger gibi çeşitli etkinliklere katılarak ya da bu etkinliklerde konuşmalar yaparak buradan da hatırı sayılır bir gelir elde edecek.
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İSTEDİKLERİ ÜCRET TARTIŞMA KONUSU OLDU
İşte işin bu "gelir elde etme" kısmı ise biraz karışık. ABD'nin New York kentinde bulunan bir etkinlik şirketinin yöneticisine göre Prens Harry ile Meghan Markle'ın bu tür etkinliklere katılmak için istedikleri para 750 bin ile 1 milyon dolar arasında.
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750 BİN İLE BİR MİLYON DOLAR İSTİYORLAR
Ama bu durum potansiyel etkinlik sahiplerinin geri adım atmasına neden oluyor. Çünkü her iki rakam da çok yüksek. Söz konusu yöneticiye göre çiftin, konuk olacakları etkinlikler için 250 bin ile 400 bir dolar arasında bir ücret talep etmesi makul.
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GENİŞ KİTLELERE ULAŞKA İMKANI
New York merkezli etkinlik şirketinin yöneticisi, Prens Harry ile Meghan Markle'ın büyüleciyi ve benzersiz tecrübelere sahip bireyler olduğunu belirterek, çok geniş kitlelere ulaşma imkanları bulunduğunu söyledi.
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BEKLENTİLER YÜKSELİYOR
Yönetici, bu tür konukların elbette kendilerine göre parametreleri olabileceğini belirterek "Ancak istenen rakam onları davet eden müşterinin beklentilerini de çok yükseltiyor" diye konuştu.
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ÜCRET ÇOK YÜKSEK
Basına sızan belgelere göre Prens Harry ve Meghan Markle, bir etkinliğe katılmak ya da orada konuşma yapmak için 750 bin ile 1 milyon dolar arasında ücret istiyordu.
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YÜKSEK FİYAT ENGEL
Fakat tür etkinlikler düzenleyen firmanın yöneticisi de bu rakamın çok yüksel olduğunu ve onlarla anlaşma imzalanmasını engellediğini savundu.
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ANLAŞMALARI VAR
Prens Harry ile Meghan Markle, geçtiğimiz haziran ayında bu tür etkinlikler için çalışan New York merkezli bir firma ile anlaşma imzalamıştı.
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FARKLI İSTEKLERİ VAR
Bu arada Prens Harry ile Meghan Markle'ın etkinliklere konuşmacı olarak katılmak için para dışında bazı şartları olduğu da ortaya çıktı. Söylenilene göre de bunlar bu tür etkinliklere konuk olan diğer ünlülerinkinden çok farklı.
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'KONTROL BİZDE OLSUN' İSTEĞİ
İddialara göre çift, paralı konuk olarak katılacakları etkinliklerin her yönünü bilmeyi ve onaylamayı talep ediyor. Ancak firma yöneticisinin söylediğine göre böyle bir talep bu tür etkinliklere katılan eski ABD başkanlarından bile gelmiyor.