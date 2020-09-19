Prens Harry ve Meghan Markle konuştukça kasaları dolacak

750 BİN İLE BİR MİLYON DOLAR İSTİYORLAR Ama bu durum potansiyel etkinlik sahiplerinin geri adım atmasına neden oluyor. Çünkü her iki rakam da çok yüksek. Söz konusu yöneticiye göre çiftin, konuk olacakları etkinlikler için 250 bin ile 400 bir dolar arasında bir ücret talep etmesi makul.