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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 19 Eylül 2020 - 11:00 | 

Prens Harry ve Meghan Markle konuştukça kasaları dolacak

Finansal bağımsızlıklarını kazanmak ve kendilerine farklı bir yaşam kurmak için İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle'ın bunu nasıl sağlayacakları merak konusu olmuştu.

Splash News

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1ARTIK KENDİ PARALARINI KENDİLERİ KAZANACAKLAR
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ARTIK KENDİ PARALARINI KENDİLERİ KAZANACAKLAR

Önce çiftin ünlü bir TV kanalıyla 100 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı haberi basına yansıdı. Buna göre çift, paralı abonelik sistemiyle çalışan TV kanalı için umut verici belgeseller hazırlayacak.

2BAŞKA BİR GELİR KAYNAĞI
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BAŞKA BİR GELİR KAYNAĞI

Geçtiğimiz aylarda Los Angeles'ın en lüks bölgelerinden biri olan Santa Barbara'da 15 milyon dolara bir malikane satın alan Prens Harry ile Meghan Markle'ın tek gelir kaynağının bu olmayacağı da ortaya çıktı.

3ETKİNLİKLERDE KONUŞMA YAPARAK PARA KAZANACAKLAR
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ETKİNLİKLERDE KONUŞMA YAPARAK PARA KAZANACAKLAR

İngiliz ve ABD basınına yansıyan haberlere göre Prens Harry ve Meghan Markle, tıpkı ABD eski başkanı Barack Obama ya da aktör ve California eski Valisi Arnold Schwarzenegger gibi çeşitli etkinliklere katılarak ya da bu etkinliklerde konuşmalar yaparak buradan da hatırı sayılır bir gelir elde edecek.

4İSTEDİKLERİ ÜCRET TARTIŞMA KONUSU OLDU
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İSTEDİKLERİ ÜCRET TARTIŞMA KONUSU OLDU

İşte işin bu "gelir elde etme" kısmı ise biraz karışık. ABD'nin New York kentinde bulunan bir etkinlik şirketinin yöneticisine göre Prens Harry ile Meghan Markle'ın bu tür etkinliklere katılmak için istedikleri para 750 bin ile 1 milyon dolar arasında.

5750 BİN İLE BİR MİLYON DOLAR İSTİYORLAR
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750 BİN İLE BİR MİLYON DOLAR İSTİYORLAR

Ama bu durum potansiyel etkinlik sahiplerinin geri adım atmasına neden oluyor. Çünkü her iki rakam da çok yüksek. Söz konusu yöneticiye göre çiftin, konuk olacakları etkinlikler için 250 bin ile 400 bir dolar arasında bir ücret talep etmesi makul.

6GENİŞ KİTLELERE ULAŞKA İMKANI
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GENİŞ KİTLELERE ULAŞKA İMKANI

New York merkezli etkinlik şirketinin yöneticisi, Prens Harry ile Meghan Markle'ın büyüleciyi ve benzersiz tecrübelere sahip bireyler olduğunu belirterek, çok geniş kitlelere ulaşma imkanları bulunduğunu söyledi.

7BEKLENTİLER YÜKSELİYOR
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BEKLENTİLER YÜKSELİYOR

 Yönetici, bu tür konukların elbette kendilerine göre parametreleri olabileceğini belirterek "Ancak istenen rakam onları davet eden müşterinin beklentilerini de çok yükseltiyor" diye konuştu.

8ÜCRET ÇOK YÜKSEK
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ÜCRET ÇOK YÜKSEK

Basına sızan belgelere göre Prens Harry ve Meghan Markle, bir etkinliğe katılmak ya da orada konuşma yapmak için 750 bin ile 1 milyon dolar arasında ücret istiyordu.

9YÜKSEK FİYAT ENGEL
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YÜKSEK FİYAT ENGEL

Fakat tür etkinlikler düzenleyen firmanın yöneticisi de bu rakamın çok yüksel olduğunu ve onlarla anlaşma imzalanmasını engellediğini savundu.

10ANLAŞMALARI VAR
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ANLAŞMALARI VAR

Prens Harry ile Meghan Markle, geçtiğimiz haziran ayında bu tür etkinlikler için çalışan New York merkezli bir firma ile anlaşma imzalamıştı.

11FARKLI İSTEKLERİ VAR
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FARKLI İSTEKLERİ VAR

Bu arada Prens Harry ile Meghan Markle'ın etkinliklere konuşmacı olarak katılmak için para dışında bazı şartları olduğu da ortaya çıktı. Söylenilene göre de bunlar bu tür etkinliklere konuk olan diğer ünlülerinkinden çok farklı.

12KONTROL BİZDE OLSUN İSTEĞİ
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'KONTROL BİZDE OLSUN' İSTEĞİ

İddialara göre çift, paralı konuk olarak katılacakları etkinliklerin her yönünü bilmeyi ve onaylamayı talep ediyor. Ancak firma yöneticisinin söylediğine göre böyle bir talep bu tür etkinliklere katılan eski ABD başkanlarından bile gelmiyor. 

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