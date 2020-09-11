Üzüntüden kahrolmuş: İşte bu yüzden gülüşü bile zorlamaydı
İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay haline gelen Prens Harry ile Meghan Markle çoktan başka bir kıtada yeni hayatlarına başladılar.
Mega News Agency
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KASIRGA DİNMEDİ
Fakat arkalarında bıraktıkları kasırga bitmek bilmedi. Çift hakkında kısa bir süre önce piyasaya çıkan Finding Freedom adlı kitap da bu etkileri artırıyor.
2
Abone Ol
YENİ İDDİALAR
Omid Scobie ve Carolyn Durand'ın kaleme aldığı kitapta Prens Harry'nin ailesindeki son günlerine dair bugüne kadar bilinmeyen gerçekler de gözler önüne seriliyor.
3
Abone Ol
ASIK YÜZÜNÜN NEDENİ
İki yazar kitapta, mart ayının 31'inde resmi olarak aileden ayrılan Prens Harry'nin son dönemdeki asık yüzünün nedeni hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.
4
Abone Ol
YÜZÜNDEN DÜŞEN BİN PARÇA
Aslında bir süredir bütün ailenin bir araya geldiği etkinliklerde Prens Harry'nin asık suratı dikkat çekiyordu. Eşi Meghan Markle'ın sürekli gülümsemesine rağmen, Prens'in yüzünden düşen kelimenin tam anlamıyla bin parçaydı. Özellikle de son etkinliklerde.
5
Abone Ol
DUYGUSAL ÇELİŞKİLER
Aslında bu bir noktaya kadar herkesin tahmin ettiği bir durum. Doğup büyüdüğü ve bütün hayatını geçirdiği aile ortamından ve ülkesinden ayrılan Prens'in duygusal gelgitler içinde olması birçok kişiye göre normal.
6
Abone Ol
SON RESMİ GÖREV
Fakat iki yazarın kitapta ortaya koyduğu bir başka iddia Prens'in en son resmi görevinde sergilediği görüntü ile ilgili. Gelin bir bakalım Prens'in kırmızı üniforması içinde katıldığı o gece sergilediği görüntü ile ilgili iki yazarın ortaya attıklarına.
7
Abone Ol
ÜNİFORMAYI SON KEZ GİYDİ
Omid Scobie ve Carolyn Durand'ın ileri sürdüğüne göre Prens Harry, çok sevdiği o üniformayı son kez giydiği ve sahip olduğu bütün askeri unvanları elinden alındığı için çok üzgündü. Prens Harry, 10 yıl boyunca ülkesinin silahlı kuvvetlerine hizmet etti. Daha sonra bu görevlerden ayrılan Harry, resmi olarak çalışan kraliyet ailesi üyesi olduğu dönemde de yine orduyla ilgili çalışmalar yaptı.
8
Abone Ol
ASKERİ UNVANLARI DA ELİNDEN ALINDI
Fakat aileden ayrılık kararının ardından yapılan anlaşma uyarınca taşıdığı bütün onursal askeri unvanlarını da geride bıraktı. Yani ailesinden ayrılırken o ailenin üyesi olduğu için sahip bulunduğu bütün diğer unvanlarla birlikte ülkesinin deniz ve hava kuvvetleri nezdinde taşıdığı unvanları da elinden alındı. İşte bu durum da Harry için kelimenin tam anlamıyla büyük bir yıkım oldu.
9
Abone Ol
ASKERİ ALANDAKİ PROJE
Prens Harry'nin askeri alandaki en büyük projesi, orduya hizmet ederken yaralanan emekli askerler arasında düzenlenen Invictus Games idi.
10
Abone Ol
SON KEZ GİYDİ
Prens Harry ve Meghan Markle, aileden resmi olarak ayrılmadan önce son kez yine orduyla ilintili bir etkinliğe katıldılar. Harry de o etkinlikle onursal askeri üniformasını son kez giydi.
11
Abone Ol
YIKILDIĞINI SÖYLEDİ
İşte Finding Freedom adlı kitaptaki iddiaya göre de çok sevdiği bu üniformayı son kez giydiği için de Harry son derece üzgündü. Bu durum eşi Meghan Markle'ı da etkiledi ileri sürülenlere göre. Yazarların iddiasına göre Harry sahne arkasında bu durumu dile getirdi. Harry, gecenin organizasyonunu üstlenen bir generalle konuşurken "Vazgeçmek zorunda olduğum için yıkıldım" dedi.
12
Abone Ol
MEĞHAN TEPKİ GÖSTERDİ
İddialara göre Meghan Markle da bir konuşma sırasında eşinin onursal askeri unvanlarının elindenalınmasının çok gereksiz olduğunu söyledi.
13
Abone Ol
UNVANLARINI BIRAKTILAR
Buckingham Sarayı, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın üst düzey kraliyet görevlerini yerine getirmeme ve maddi bağımsızlıkları için çalışma kararını açıklamasından yaklaşık 10 gün sonra, çiftin kraliyet unvanlarından vazgeçeceğini ve kamu kaynaklarından faydalanmayacağını açıkladı.