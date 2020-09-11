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Hürriyet
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Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 13:58 | 

Üzüntüden kahrolmuş: İşte bu yüzden gülüşü bile zorlamaydı

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay haline gelen Prens Harry ile Meghan Markle çoktan başka bir kıtada yeni hayatlarına başladılar.

Mega News Agency

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1KASIRGA DİNMEDİ
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KASIRGA DİNMEDİ

Fakat arkalarında bıraktıkları kasırga bitmek bilmedi. Çift hakkında kısa bir süre önce piyasaya çıkan Finding Freedom adlı kitap da bu etkileri artırıyor.

2YENİ İDDİALAR
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YENİ İDDİALAR

Omid Scobie ve Carolyn Durand'ın kaleme aldığı kitapta Prens Harry'nin ailesindeki son günlerine dair bugüne kadar bilinmeyen gerçekler de gözler önüne seriliyor.

3ASIK YÜZÜNÜN NEDENİ
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ASIK YÜZÜNÜN NEDENİ

İki yazar kitapta, mart ayının 31'inde resmi olarak aileden ayrılan Prens Harry'nin son dönemdeki asık yüzünün nedeni hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.

4YÜZÜNDEN DÜŞEN BİN PARÇA
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YÜZÜNDEN DÜŞEN BİN PARÇA

Aslında bir süredir bütün ailenin bir araya geldiği etkinliklerde Prens Harry'nin asık suratı dikkat çekiyordu. Eşi Meghan Markle'ın sürekli gülümsemesine rağmen, Prens'in yüzünden düşen kelimenin tam anlamıyla bin parçaydı. Özellikle de son etkinliklerde.

5DUYGUSAL ÇELİŞKİLER
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DUYGUSAL ÇELİŞKİLER

 Aslında bu bir noktaya kadar herkesin tahmin ettiği bir durum. Doğup büyüdüğü ve bütün hayatını geçirdiği aile ortamından ve ülkesinden ayrılan Prens'in duygusal gelgitler içinde olması birçok kişiye göre normal. 

6SON RESMİ GÖREV
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SON RESMİ GÖREV

Fakat iki yazarın kitapta ortaya koyduğu bir başka iddia Prens'in en son resmi görevinde sergilediği görüntü ile ilgili. Gelin bir bakalım Prens'in kırmızı üniforması içinde katıldığı o gece sergilediği görüntü ile ilgili iki yazarın ortaya attıklarına.

7ÜNİFORMAYI SON KEZ GİYDİ
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ÜNİFORMAYI SON KEZ GİYDİ

Omid Scobie ve Carolyn Durand'ın ileri sürdüğüne göre Prens Harry, çok sevdiği o üniformayı son kez giydiği ve sahip olduğu bütün askeri unvanları elinden alındığı için çok üzgündü. Prens Harry, 10 yıl boyunca ülkesinin silahlı kuvvetlerine hizmet etti. Daha sonra bu görevlerden ayrılan Harry, resmi olarak çalışan kraliyet ailesi üyesi olduğu dönemde de yine orduyla ilgili çalışmalar yaptı.

8ASKERİ UNVANLARI DA ELİNDEN ALINDI
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ASKERİ UNVANLARI DA ELİNDEN ALINDI

Fakat aileden ayrılık kararının ardından yapılan anlaşma uyarınca taşıdığı bütün onursal askeri unvanlarını da geride bıraktı. Yani ailesinden ayrılırken o ailenin üyesi olduğu için sahip bulunduğu bütün diğer unvanlarla birlikte ülkesinin deniz ve hava kuvvetleri nezdinde taşıdığı unvanları da elinden alındı.  İşte bu durum da Harry için kelimenin tam anlamıyla büyük bir yıkım oldu.

9ASKERİ ALANDAKİ PROJE
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ASKERİ ALANDAKİ PROJE

Prens Harry'nin askeri alandaki en büyük projesi, orduya hizmet ederken yaralanan emekli askerler arasında düzenlenen Invictus Games idi. 

10SON KEZ GİYDİ
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SON KEZ GİYDİ

Prens Harry ve Meghan Markle, aileden resmi olarak ayrılmadan önce son kez yine orduyla ilintili bir etkinliğe katıldılar. Harry de o etkinlikle onursal askeri üniformasını son kez giydi.

11YIKILDIĞINI SÖYLEDİ
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YIKILDIĞINI SÖYLEDİ

İşte Finding Freedom adlı kitaptaki iddiaya göre de çok sevdiği bu üniformayı son kez giydiği için de Harry son derece üzgündü. Bu durum eşi Meghan Markle'ı da etkiledi ileri sürülenlere göre.  Yazarların iddiasına göre Harry sahne arkasında bu durumu dile getirdi. Harry, gecenin organizasyonunu üstlenen bir generalle konuşurken "Vazgeçmek zorunda olduğum için yıkıldım" dedi.

12MEĞHAN TEPKİ GÖSTERDİ
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MEĞHAN TEPKİ GÖSTERDİ

 İddialara göre Meghan Markle da bir konuşma sırasında eşinin onursal askeri unvanlarının elindenalınmasının çok gereksiz olduğunu söyledi.

13UNVANLARINI BIRAKTILAR
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UNVANLARINI BIRAKTILAR

Buckingham Sarayı, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın üst düzey kraliyet görevlerini yerine getirmeme ve maddi bağımsızlıkları için çalışma kararını açıklamasından yaklaşık 10 gün sonra, çiftin kraliyet unvanlarından vazgeçeceğini ve kamu kaynaklarından faydalanmayacağını açıkladı.

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