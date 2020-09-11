Üzüntüden kahrolmuş: İşte bu yüzden gülüşü bile zorlamaydı

ÜNİFORMAYI SON KEZ GİYDİ Omid Scobie ve Carolyn Durand'ın ileri sürdüğüne göre Prens Harry, çok sevdiği o üniformayı son kez giydiği ve sahip olduğu bütün askeri unvanları elinden alındığı için çok üzgündü. Prens Harry, 10 yıl boyunca ülkesinin silahlı kuvvetlerine hizmet etti. Daha sonra bu görevlerden ayrılan Harry, resmi olarak çalışan kraliyet ailesi üyesi olduğu dönemde de yine orduyla ilgili çalışmalar yaptı.