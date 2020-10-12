Herkes onun 'Tatlı Henriatta' ile evleneceğini sanıyordu
Onlar her ne kadar "kendimize bağımsız bir hayat kurmak istiyoruz" diyerek ülkeden bile ayrılmış olsa da İngiltere'de olduğundan çok daha fazla merak uyandırmaya devam ediyor.
Mega News Agency
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HALA GÜNDEMİN İLK SIRALARINDA
Önce geçici bir süre Kanada'da yaşayan ardından da ABD'ye geçip Santa Barbara'da satın aldıkları malikanede yeni hayatlarına başlayan Meghan Markle ile Prens Harry, gündemin ilk sıralarındaki yerlerini koruyor.
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HAKLARINDA KİTAP YAZAN YAZANA
Haklarında, neredeyse her dakika yeni bir iddia ortaya atılan Prens Harry ile Meghan Markle son olarak tarihçi Robert Lacey'nin Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult adlı kitabında mercek altına alındı.
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BU KEZ TARİHÇİ MERCEK ALTINA ALDI
İngiliz kraliyet ailesinin tarihinden kesitler sunan ve çok geniş bir izleyici kitlesini çeken The Crown adlı dizide de danışman olarak görev alan Lacey, kitabında çiftle ilgili çarpıcı satırlara yer verdi.
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SONUNDA ÜLKEDEN AYRILDILAR
Lacey'nin iddiasına göre Buckingham Sarayı'nda Meghan Markle'dan nefret eden, ona düşmanlık yapan birileri vardı. Sonunda da işler çiftin ülkeden ayrılmasına kadar uzandı.
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MEGHAN'A YÖNELİK BİR NEFRET VARDI
Lacey, "Sarayda Meghan Markle'a yönelen bir nefret olduğunu ve bunun da ortak bir duygu olduğunu" ileri sürdü. "Sarayda Meghan'dan nefret eden birileri vardı ve ben onları isimlendiremem" diye konuştu.
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'HERKES ONUN TATLI HENRIETTA İLE EVLENECEĞİNİ SANIYORDU'
Robert Lacey'e göre, "İngiliz kraliyet ailesinde herkes Harry'nin adı Annabel ya da Henrietta olan tatlı bir kızla evlenmesini ve ülkede yaşamaya devam etmesini bekliyordu." Tarihçi ve yazar Lacey'e göre Harry'nin daha önce evlenip boşanmış bir Amerikalı oyuncuyla evlenmeye karar vermesi kelimenin tam anlamıyla bir bomba etkisi yaptı.
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'NASIL DAVRANACAKLARINI BİLEMEDİLER'
Lacey'nin bir başka iddiası ise Buckingham Sarayı'nın en büyük sorunlarından biri de Meghan Markle gibi kendi fikri olan ve sessiz kalmayı reddeden birine nasıl davranacağını bilmiyor oluşuydu.
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ÜÇ YIL İÇİNDE EVLENDİLER
Prens Harry ile Meghan Markle, 2016 yılında flört etmeye başladı. Bir yıl sonra nişanlanıp 2018'de de evlendiler. Çiftin ilk bebeği Archie Harrison Mountbatten Windsor da 2019 yılının mayıs ayında dünyaya geldi.