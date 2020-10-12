MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHerkes onun 'Tatlı Henriatta' ile evleneceğini sanıyordu
GeriMagazin Herkes onun 'Tatlı Henriatta' ile evleneceğini sanıyordu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 10:51 | 

Herkes onun 'Tatlı Henriatta' ile evleneceğini sanıyordu

Onlar her ne kadar "kendimize bağımsız bir hayat kurmak istiyoruz" diyerek ülkeden bile ayrılmış olsa da İngiltere'de olduğundan çok daha fazla merak uyandırmaya devam ediyor.

Mega News Agency

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1HALA GÜNDEMİN İLK SIRALARINDA
Abone Olgoogle-news

HALA GÜNDEMİN İLK SIRALARINDA

Önce geçici bir süre Kanada'da yaşayan ardından da ABD'ye geçip Santa Barbara'da satın aldıkları malikanede yeni hayatlarına başlayan Meghan Markle ile Prens Harry, gündemin ilk sıralarındaki yerlerini koruyor.

2HAKLARINDA KİTAP YAZAN YAZANA
Abone Olgoogle-news

HAKLARINDA KİTAP YAZAN YAZANA

Haklarında, neredeyse her dakika yeni bir iddia ortaya atılan Prens Harry ile Meghan Markle son olarak tarihçi Robert Lacey'nin Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult adlı kitabında mercek altına alındı.

3BU KEZ TARİHÇİ MERCEK ALTINA ALDI
Abone Olgoogle-news

BU KEZ TARİHÇİ MERCEK ALTINA ALDI

İngiliz kraliyet ailesinin tarihinden kesitler sunan ve çok geniş bir izleyici kitlesini çeken The Crown adlı dizide de danışman olarak görev alan Lacey, kitabında çiftle ilgili çarpıcı satırlara yer verdi.

4SONUNDA ÜLKEDEN AYRILDILAR
Abone Olgoogle-news

SONUNDA ÜLKEDEN AYRILDILAR

Lacey'nin iddiasına göre Buckingham Sarayı'nda Meghan Markle'dan nefret eden, ona düşmanlık yapan birileri vardı. Sonunda da işler çiftin ülkeden ayrılmasına kadar uzandı.

5MEGHANA YÖNELİK BİR NEFRET VARDI
Abone Olgoogle-news

MEGHAN'A YÖNELİK BİR NEFRET VARDI

Lacey, "Sarayda Meghan Markle'a yönelen bir nefret olduğunu ve bunun da ortak bir duygu olduğunu" ileri sürdü. "Sarayda Meghan'dan nefret eden birileri vardı ve ben onları isimlendiremem" diye konuştu.

6HERKES ONUN TATLI HENRIETTA İLE EVLENECEĞİNİ SANIYORDU
Abone Olgoogle-news

'HERKES ONUN TATLI HENRIETTA İLE EVLENECEĞİNİ SANIYORDU'

Robert Lacey'e göre, "İngiliz kraliyet ailesinde herkes Harry'nin adı Annabel ya da Henrietta olan tatlı bir kızla evlenmesini ve ülkede yaşamaya devam etmesini bekliyordu." Tarihçi ve yazar Lacey'e göre Harry'nin daha önce evlenip boşanmış bir Amerikalı oyuncuyla evlenmeye karar vermesi kelimenin tam anlamıyla bir bomba etkisi yaptı.

7NASIL DAVRANACAKLARINI BİLEMEDİLER
Abone Olgoogle-news

'NASIL DAVRANACAKLARINI BİLEMEDİLER'

Lacey'nin bir başka iddiası ise Buckingham Sarayı'nın en büyük sorunlarından biri de Meghan Markle gibi kendi fikri olan ve sessiz kalmayı reddeden birine nasıl davranacağını bilmiyor oluşuydu.

8ÜÇ YIL İÇİNDE EVLENDİLER
Abone Olgoogle-news

ÜÇ YIL İÇİNDE EVLENDİLER

Prens Harry ile Meghan Markle, 2016 yılında flört etmeye başladı. Bir yıl sonra nişanlanıp 2018'de de evlendiler. Çiftin ilk bebeği Archie Harrison Mountbatten Windsor da 2019 yılının mayıs ayında dünyaya geldi.

9
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi