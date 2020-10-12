Herkes onun 'Tatlı Henriatta' ile evleneceğini sanıyordu

'HERKES ONUN TATLI HENRIETTA İLE EVLENECEĞİNİ SANIYORDU' Robert Lacey'e göre, "İngiliz kraliyet ailesinde herkes Harry'nin adı Annabel ya da Henrietta olan tatlı bir kızla evlenmesini ve ülkede yaşamaya devam etmesini bekliyordu." Tarihçi ve yazar Lacey'e göre Harry'nin daha önce evlenip boşanmış bir Amerikalı oyuncuyla evlenmeye karar vermesi kelimenin tam anlamıyla bir bomba etkisi yaptı.