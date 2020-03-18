SON ANDA KANADA'YA GÄ°TTÄ° Bu ayÄ±n ilk gÃ¼nlerinde Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ kraliyet gÃ¶revlerini yerine getiren bir anlamda da eski hayatÄ±na veda eden Prens Harry eÅŸiyle birlikte Kanada'ya gitti. Ãœstelik de Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'nun sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatma kararÄ±ndan Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce.