Prens Harry, Ä°ngiliz kraliyet ailesine corona virüs mü bulaÅŸtÄ±rdÄ±?
Ä°ngiliz kraliyet ailesi de dÃ¼nyayÄ± kasÄ±p kavuran corona virÃ¼sÃ¼nden nasibini aldÄ±... Ailedeki gÃ¶revlerini bÄ±rakÄ±p eÅŸi Meghan Markle ve oÄŸlu Archie ile birlikte Kanada'ya giden Prens Harry'nin corona virÃ¼se yakalanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi konuÅŸuluyor. Prens'in virÃ¼sÃ¼ diÄŸer aile bireylerine bulaÅŸtÄ±rma ihtimali de gÃ¼ndemde.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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1
SON ANDA KANADA'YA GÄ°TTÄ°
Bu ayÄ±n ilk gÃ¼nlerinde Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ kraliyet gÃ¶revlerini yerine getiren bir anlamda da eski hayatÄ±na veda eden Prens Harry eÅŸiyle birlikte Kanada'ya gitti. Ãœstelik de Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'nun sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatma kararÄ±ndan Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce.
2
KRALÄ°YETE VEDA TURLARI
Fakat, Prens Harry'nin veda gÃ¶revleri sÄ±rasÄ±nda bir etkinlikte bir araya geldiÄŸi Formula 1 piloti Lewis Hamilton'la buluÅŸmuÅŸ olmasÄ± ÅŸÃ¼pheleri gÃ¼ndeme getirdi. Prens ile Hamilton bir aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergilemiÅŸti.Â
3
TEST SONUÃ‡LARI POZÄ°TÄ°F Ã‡IKTI
Hamilton da daha Ã¶nce baÅŸka bir etkinlikte corona testleri pozitif Ã§Ä±kan oyuncu Ä°dris Elba ve Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'nun eÅŸi Sophie ile birlikte yer almÄ±ÅŸtÄ±.Â
4
SARAY KAYNAKLARI: Ã–NLEM ALINDI
Åžimdi baÅŸta ailesi olmak Ã¼zere herkes Prens Harry ile eÅŸi Meghan Markle'Ä±n da coroni virÃ¼se yakalanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi ÅŸÃ¼phesinde.Fakat, Prens Harry ile Meghan Markle'a yakÄ±n kaynaklar Ã§iftin bu konuda bilinÃ§li olduÄŸunu ve Ã¶nlem aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.
5
TÃœM AÄ°LEYLE BULUÅžTU
Prens Harry ile Meghan Markle son gÃ¶revleri sÄ±rasÄ±nda Prens Charles ve eÅŸi, KraliÃ§e 2. Elizabeth, Prens William ve Kate Middleton gibi aile Ã¼yeleriyle de Ã§eÅŸitli etkinliklerde bir araya gelmiÅŸti.
6
TESTLE Ä°LGÄ°LÄ° AÃ‡IKLAMA YAPMADI
Prens Harry'nin veda turlarÄ± sÄ±rasÄ±nda bir etkinlikte bir araya geldiÄŸi F1 pilotu Lewis Hamilton'Ä±n corona testi yaptÄ±rÄ±p yaptÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± ise bilinmiyor.Â Â