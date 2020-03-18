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Haber GiriÅŸ: 18 Mart 2020 - 14:18, /

Prens Harry, Ä°ngiliz kraliyet ailesine corona virüs mü bulaÅŸtÄ±rdÄ±?

Ä°ngiliz kraliyet ailesi de dÃ¼nyayÄ± kasÄ±p kavuran corona virÃ¼sÃ¼nden nasibini aldÄ±... Ailedeki gÃ¶revlerini bÄ±rakÄ±p eÅŸi Meghan Markle ve oÄŸlu Archie ile birlikte Kanada'ya giden Prens Harry'nin corona virÃ¼se yakalanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi konuÅŸuluyor. Prens'in virÃ¼sÃ¼ diÄŸer aile bireylerine bulaÅŸtÄ±rma ihtimali de gÃ¼ndemde.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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1SON ANDA KANADAYA GÄ°TTÄ°

SON ANDA KANADA'YA GÄ°TTÄ°

Bu ayÄ±n ilk gÃ¼nlerinde Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ kraliyet gÃ¶revlerini yerine getiren bir anlamda da eski hayatÄ±na veda eden Prens Harry eÅŸiyle birlikte Kanada'ya gitti. Ãœstelik de Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'nun sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatma kararÄ±ndan Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce.

2KRALÄ°YETE VEDA TURLARI

KRALÄ°YETE VEDA TURLARI

Fakat, Prens Harry'nin veda gÃ¶revleri sÄ±rasÄ±nda bir etkinlikte bir araya geldiÄŸi Formula 1 piloti Lewis Hamilton'la buluÅŸmuÅŸ olmasÄ± ÅŸÃ¼pheleri gÃ¼ndeme getirdi. Prens ile Hamilton bir aÃ§Ä±lÄ±ÅŸta samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergilemiÅŸti.Â

3TEST SONUÃ‡LARI POZÄ°TÄ°F Ã‡IKTI

TEST SONUÃ‡LARI POZÄ°TÄ°F Ã‡IKTI

Hamilton da daha Ã¶nce baÅŸka bir etkinlikte corona testleri pozitif Ã§Ä±kan oyuncu Ä°dris Elba ve Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'nun eÅŸi Sophie ile birlikte yer almÄ±ÅŸtÄ±.Â 

4SARAY KAYNAKLARI: Ã–NLEM ALINDI

SARAY KAYNAKLARI: Ã–NLEM ALINDI

Åžimdi baÅŸta ailesi olmak Ã¼zere herkes Prens Harry ile eÅŸi Meghan Markle'Ä±n da coroni virÃ¼se yakalanmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi ÅŸÃ¼phesinde.Fakat, Prens Harry ile Meghan Markle'a yakÄ±n kaynaklar Ã§iftin bu konuda bilinÃ§li olduÄŸunu ve Ã¶nlem aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

5TÃœM AÄ°LEYLE BULUÅžTU

TÃœM AÄ°LEYLE BULUÅžTU

Prens Harry ile Meghan Markle son gÃ¶revleri sÄ±rasÄ±nda Prens Charles ve eÅŸi, KraliÃ§e 2. Elizabeth, Prens William ve Kate Middleton gibi aile Ã¼yeleriyle de Ã§eÅŸitli etkinliklerde bir araya gelmiÅŸti.

6TESTLE Ä°LGÄ°LÄ° AÃ‡IKLAMA YAPMADI

TESTLE Ä°LGÄ°LÄ° AÃ‡IKLAMA YAPMADI

Prens Harry'nin veda turlarÄ± sÄ±rasÄ±nda bir etkinlikte bir araya geldiÄŸi F1 pilotu Lewis Hamilton'Ä±n corona testi yaptÄ±rÄ±p yaptÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± ise bilinmiyor.Â Â 

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