Yeni evin karanlık sırrı: 'Başıma silah dayayıp dişlerimi döktü'
İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay olan Prens Harry ile Meghan Markle bu kez hiç umulmayan bir biçimde gündeme geldi.
Backgrid UK
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ÇARPICI İDDİA
Çiftin, Santa Barbara, Montecito'da satın aldıkları yeni malikanenin bir önceki sahibi Rus işadamı Sergey Grishin'in eski eşi ortaya çıktı ve çifti "Çevrenizde öyle birinin bulunması çok tehlikeli" diyerek uyardı.
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'YARALI YÜZ' LAKABIYLA TANINIYOR
Harry ile Meghan'ın geçtiğimiz mayıs ayında satın aldığı ve temmuz ayında da taşındığı malikanenin bir önceki sahibinin eski eşi Anna Fedoseeva, 'yaralı yüz" diye tanınan Rus oligark Grishin'in tehlikeli bir adam olduğunu belirterek "hayatımı yıktı" diye konuştu.
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PERİ MASALI KABUSA DÖNÜŞTÜ
Grishin ile 2017 yılında evlendiğini belirten Fedoseeva ilk zamanlarda her şeyin bir peri masalı gibi olduğunu" ama 11 ay sonra ayrıldıklarını" anlattı.
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ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
Anna Fedoseeva, hem kendisinin hem de iş ortağı Jennifer Sulkess'in, eski eşi Grishin tarafından ölümle tehdit edildiğini ve yasal işlem başlattığını anlattı.
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'BAŞIMA SİLAH DAYADI, DİŞLERİMİ KIRDI'
Fedoseeva, eski eşinin başına silah dayayıp kendisini ölümle tehdit ettiğini ve dişlerini kırdığını da belirtti.
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ÇİFTİ ELEŞTİRDİ
Anna Fedoseeva, Harry ile Meghan'ı malikanelerini almadan önce gerekli araştırmaları yapmamakla eleştirdi.
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'AKILLICA BİR DURUM DEĞİL'
Anna Fedoseeva, Meghan Markle'ın kadın hakları için mücadele ettiğini hatırlatarak "Ama benim durumumda bu sadece hayatta kalmak. Onlar için, eski eşim ya da onunla bağlantılı birilerinin etraflarında olması akıllıca bin durum değil" diye konuştu.
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SÖZCÜSÜ: 'ESKİ EŞİNİN SAHTEKARLIĞININ KURBANI'
Rus oligark Grishin'in Fedoseeva'dan boşandıktan sonra nişanlandığı Catherine Loginova ile de benzer sorunlar yaşadığı ve mahkemelik olduğu belirtildi. Sergey Grishin'in sözcüsü ise iş adamının "eski eşinin yaptığı sahtekarlıkların bir kurbanı" olduğunu ileri sürdü.