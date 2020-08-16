Yeni evin karanlık sırrı: 'Başıma silah dayayıp dişlerimi döktü'

'AKILLICA BİR DURUM DEĞİL' Anna Fedoseeva, Meghan Markle'ın kadın hakları için mücadele ettiğini hatırlatarak "Ama benim durumumda bu sadece hayatta kalmak. Onlar için, eski eşim ya da onunla bağlantılı birilerinin etraflarında olması akıllıca bin durum değil" diye konuştu.