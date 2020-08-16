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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Ağustos 2020 - 17:38,

Yeni evin karanlık sırrı: 'Başıma silah dayayıp dişlerimi döktü'

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay olan Prens Harry ile Meghan Markle bu kez hiç umulmayan bir biçimde gündeme geldi.

Backgrid UK

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1ÇARPICI İDDİA
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ÇARPICI İDDİA

Çiftin, Santa Barbara, Montecito'da satın aldıkları yeni malikanenin bir önceki sahibi Rus işadamı Sergey Grishin'in eski eşi ortaya çıktı ve çifti "Çevrenizde öyle birinin bulunması çok tehlikeli" diyerek uyardı.

2YARALI YÜZ LAKABIYLA TANINIYOR
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'YARALI YÜZ' LAKABIYLA TANINIYOR

Harry ile Meghan'ın geçtiğimiz mayıs ayında satın aldığı ve temmuz ayında da taşındığı malikanenin bir önceki sahibinin eski eşi Anna Fedoseeva, 'yaralı yüz" diye tanınan Rus oligark Grishin'in tehlikeli bir adam olduğunu belirterek "hayatımı yıktı" diye konuştu.

3PERİ MASALI KABUSA DÖNÜŞTÜ
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PERİ MASALI KABUSA DÖNÜŞTÜ

Grishin ile 2017 yılında evlendiğini belirten Fedoseeva ilk zamanlarda her şeyin bir peri masalı gibi olduğunu" ama 11 ay sonra ayrıldıklarını" anlattı.

4ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
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ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Anna Fedoseeva, hem kendisinin hem de iş ortağı Jennifer Sulkess'in, eski eşi Grishin tarafından ölümle tehdit edildiğini ve yasal işlem başlattığını anlattı.

5BAŞIMA SİLAH DAYADI, DİŞLERİMİ KIRDI
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'BAŞIMA SİLAH DAYADI, DİŞLERİMİ KIRDI'

Fedoseeva, eski eşinin başına silah dayayıp kendisini ölümle tehdit ettiğini ve dişlerini kırdığını da belirtti.

6ÇİFTİ ELEŞTİRDİ
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ÇİFTİ ELEŞTİRDİ

Anna Fedoseeva, Harry ile Meghan'ı malikanelerini almadan önce gerekli araştırmaları yapmamakla eleştirdi.

7AKILLICA BİR DURUM DEĞİL
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'AKILLICA BİR DURUM DEĞİL'

Anna Fedoseeva, Meghan Markle'ın kadın hakları için mücadele ettiğini hatırlatarak "Ama benim durumumda bu sadece hayatta kalmak. Onlar için, eski eşim ya da onunla bağlantılı birilerinin etraflarında olması akıllıca bin durum değil" diye konuştu. 

8SÖZCÜSÜ: ESKİ EŞİNİN SAHTEKARLIĞININ KURBANI
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SÖZCÜSÜ: 'ESKİ EŞİNİN SAHTEKARLIĞININ KURBANI'

 Rus oligark Grishin'in Fedoseeva'dan boşandıktan sonra nişanlandığı Catherine Loginova ile de benzer sorunlar yaşadığı ve mahkemelik olduğu belirtildi. Sergey Grishin'in sözcüsü ise iş adamının "eski eşinin yaptığı sahtekarlıkların bir kurbanı" olduğunu ileri sürdü. 

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