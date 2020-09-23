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Hürriyet
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Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 10:35 | 

'Kimseyi korkutmak istemem ama o gün düğünde o insanların sesini duydum'

Bütün dünyada milyonlarca kişinin nefesini tutarak bir peri masalı izler gibi takip ettiği gösterişli düğünde neler hissettiğini "içeriden biri" ilk kez anlattı.

Mega News Agency, Splash News

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Prens Harry ile Meghan Markle'ın Windsor'daki St. George Şapeli'nde gerçekleşen evlilik töreninde vaaz veren Amerikan Episkopal Kilisesi Baş Piskoposu Michael Curry "O düğünde kölelerin sesini duydum" diye konuştu.

2ONLARIN SESİNİ DUYDUM
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"ONLARIN SESİNİ DUYDUM"

Piskopos Curry, düğün töreninde neler hissettiğini ve aklından geçen düşünceleri People dergisine anlattı. Kısa bir süre önce Love is the Way adlı kitabı yayınlanan Piskopos Michael Curry, Kraliçe 2. Elizabeth'in önünde vaaz vermenin nasıl bir duygu olduğundan da söz etti röportajında.

3KİMSEYİ ÜRKÜTMEK İSTEMEM
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"KİMSEYİ ÜRKÜTMEK İSTEMEM"

Piskopos Curry " Vaazımı verdikten sonra, o mekanda kölelerin sesini duyabildiğimi hissettim. Hayal görüyor gibi görünmek, insanları ürkütmek istemiyorum ama bir şekilde o gün onların sesi duyuldu" diye konuştu.

4BİR UMUT İŞARETİ
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BİR UMUT İŞARETİ

Piskopos Michael Curry, bu durumun kendisi için bir umut işareti olduğunu belirtti.

5SEVGİNİN GÜCÜ
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SEVGİNİN GÜCÜ

Prens Harry ve Meghan Markle'ın 19 Mayıs 2018'de gerçekleşen düğün töreninin ana teması da "sevginin gücü" olarak belirlenmişti.

6MARTIN LUTHER KINGE ATIFTA BULUNDU
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MARTIN LUTHER KING'E ATIFTA BULUNDU

Tüm konuşmalar, koronun seslendirdiği tüm şarkılar aynı tema etrafında şekillendi. Piskopos Curry konuşmasında Martin Luther King'e de atıfta bulundu.

7ANNE VE BABASI FARKLI IRKLARDAN
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ANNE VE BABASI FARKLI IRKLARDAN

Prens Harry'nin eşi eski oyuncu Meghan Markle, beyaz bir Amerikalı olan Thomas Markle ile Afro Amerikan kökenli Doria Ragland'ın kızı.

8BU KONUDA FAALİYETLERDE BULUNUYORDU
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BU KONUDA FAALİYETLERDE BULUNUYORDU

Markle evlilik öncesinde de siyahiler de dahil olmak üzere insan hakları ve kadın hakları konusunda faaliyetlerde bulunuyordu.

9EVLİLİKTEN SONRA DÜK VE DÜŞES UNVANI ALDILAR
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EVLİLİKTEN SONRA DÜK VE DÜŞES UNVANI ALDILAR

 Prens Harry ile Meghan Markle evlendikten sonra Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanını aldı.

10AYRILIK KARARI
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AYRILIK KARARI

Fakat çift, bu yılın başlarında kendi sosyal ve finansal hayatlarını bağımsız bir şekilde kurmak için İngiliz kraliyet ailesinden ayrılmaya karar verdiklerini açıklamıştı. 

11ÖNCE KANADA SONRA ABD
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ÖNCE KANADA SONRA ABD

Çift, önce bir süre Kanada'da kaldıktan sonra bir yaşındaki oğulları Archie ile birlikte Meghan Markle'ın annesinin de yaşadığı ABD'ye taşındı.

12YENİ HAYAT
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YENİ HAYAT

Prens Harry ve Meghan Markle, Santa Barbara'da satın aldıkları lüks bir malikaneye taşındı. Çiftin bir TV kanalıyla, çeşitli belgeseller hazırlamak üzere 150 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığı haberleri de basına yansıdı.

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