'Kimseyi korkutmak istemem ama o gün düğünde o insanların sesini duydum'

"KİMSEYİ ÜRKÜTMEK İSTEMEM" Piskopos Curry " Vaazımı verdikten sonra, o mekanda kölelerin sesini duyabildiğimi hissettim. Hayal görüyor gibi görünmek, insanları ürkütmek istemiyorum ama bir şekilde o gün onların sesi duyuldu" diye konuştu.