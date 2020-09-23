'Kimseyi korkutmak istemem ama o gün düğünde o insanların sesini duydum'
Bütün dünyada milyonlarca kişinin nefesini tutarak bir peri masalı izler gibi takip ettiği gösterişli düğünde neler hissettiğini "içeriden biri" ilk kez anlattı.
Mega News Agency, Splash News
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Prens Harry ile Meghan Markle'ın Windsor'daki St. George Şapeli'nde gerçekleşen evlilik töreninde vaaz veren Amerikan Episkopal Kilisesi Baş Piskoposu Michael Curry "O düğünde kölelerin sesini duydum" diye konuştu.
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"ONLARIN SESİNİ DUYDUM"
Piskopos Curry, düğün töreninde neler hissettiğini ve aklından geçen düşünceleri People dergisine anlattı. Kısa bir süre önce Love is the Way adlı kitabı yayınlanan Piskopos Michael Curry, Kraliçe 2. Elizabeth'in önünde vaaz vermenin nasıl bir duygu olduğundan da söz etti röportajında.
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"KİMSEYİ ÜRKÜTMEK İSTEMEM"
Piskopos Curry " Vaazımı verdikten sonra, o mekanda kölelerin sesini duyabildiğimi hissettim. Hayal görüyor gibi görünmek, insanları ürkütmek istemiyorum ama bir şekilde o gün onların sesi duyuldu" diye konuştu.
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BİR UMUT İŞARETİ
Piskopos Michael Curry, bu durumun kendisi için bir umut işareti olduğunu belirtti.
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SEVGİNİN GÜCÜ
Prens Harry ve Meghan Markle'ın 19 Mayıs 2018'de gerçekleşen düğün töreninin ana teması da "sevginin gücü" olarak belirlenmişti.
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MARTIN LUTHER KING'E ATIFTA BULUNDU
Tüm konuşmalar, koronun seslendirdiği tüm şarkılar aynı tema etrafında şekillendi. Piskopos Curry konuşmasında Martin Luther King'e de atıfta bulundu.
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ANNE VE BABASI FARKLI IRKLARDAN
Prens Harry'nin eşi eski oyuncu Meghan Markle, beyaz bir Amerikalı olan Thomas Markle ile Afro Amerikan kökenli Doria Ragland'ın kızı.
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BU KONUDA FAALİYETLERDE BULUNUYORDU
Markle evlilik öncesinde de siyahiler de dahil olmak üzere insan hakları ve kadın hakları konusunda faaliyetlerde bulunuyordu.
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EVLİLİKTEN SONRA DÜK VE DÜŞES UNVANI ALDILAR
Prens Harry ile Meghan Markle evlendikten sonra Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanını aldı.
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AYRILIK KARARI
Fakat çift, bu yılın başlarında kendi sosyal ve finansal hayatlarını bağımsız bir şekilde kurmak için İngiliz kraliyet ailesinden ayrılmaya karar verdiklerini açıklamıştı.
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ÖNCE KANADA SONRA ABD
Çift, önce bir süre Kanada'da kaldıktan sonra bir yaşındaki oğulları Archie ile birlikte Meghan Markle'ın annesinin de yaşadığı ABD'ye taşındı.
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YENİ HAYAT
Prens Harry ve Meghan Markle, Santa Barbara'da satın aldıkları lüks bir malikaneye taşındı. Çiftin bir TV kanalıyla, çeşitli belgeseller hazırlamak üzere 150 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığı haberleri de basına yansıdı.