'Borcunuzu ne zaman ödeyeceksiniz?'

'BORCUNUZU NE ZAMAN ÖDEYECEKSİNİZ?' Fakat bu haberin duyulması İngiltere'de haLkın bazı kesimlerini kızdırdı. Çünkü çift, daha doğru dürüst yaşamadan ayrıldıkları Frogmore Cottage'ın renovasyonu için 2.4 milyon sterlin harcamıştı. Harry ve Meghan, halkın vergileriyle karşılanan bu miktarı ödemek için söz vermişti. Bu para geri ödenmeden çiftin lüks bir malikane için bu kadar harcama yapması tepki çekti.