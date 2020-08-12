'Borcunuzu ne zaman ödeyeceksiniz?'

Son aylarda haklarında yazılan Finding Freedom adlı kitapla gündemde olan Prens Harry ve Meghan Markle cephesinden yine çarpıcı bir iddia geldi.
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MİLYONLAR ONLAR İÇİN HARCANDI
Bu iddialara göre, Prens Charles, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan oğlu, gelininin en büyük isteğini gerçekleştirmek için milyonlarca sterlin dolar akıttı. Hem de gizlice!
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MİLYON DOLARLIK MALİKANEDE KALDILAR
Önce Londra'dan Kanada'ya sonra da Meghan Markle'ın eski muhiti olan ABD; Los Angeles'a geçen çift, koronavirüs karantinası sırasında Tyler Perry'nin milyon dolarlık malikanesinde yaşadı.
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ZENGİN MUHİTTE GİZLİCE BİR MALİKANE SATIN ALDILAR
Fakat son iddialara göre Prens Harry ve Meghan Markle, gizlice oradan ayrılıp Santa Barbara'da milyon dolarlık bir malikane satın aldı ve oraya yerleşti.
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LÜKS MUHİT
Çiftin, bir yaşındaki oğulları Archie ile birlikte taşındığı Santa Barbara, lüks mülklerin bulunduğu bir yer. Konut fiyatları ise milyon dolarlarla ifade ediliyor.
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PRENS CHARLES ÖDEDİ
Prens Harry ve Meghan Markle'ın satın aldıkları evin 8 milyon sterlin olduğu ve paranın Prens Charles tarafından sağlandığı ileri sürülüyor. Çiftin yeni taşındığı bu bölgede, iki ünlü televizyoncu Ellen De Generes ile Oprah Winfrey de yaşıyor.
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'BORCUNUZU NE ZAMAN ÖDEYECEKSİNİZ?'
Fakat bu haberin duyulması İngiltere'de haLkın bazı kesimlerini kızdırdı. Çünkü çift, daha doğru dürüst yaşamadan ayrıldıkları Frogmore Cottage'ın renovasyonu için 2.4 milyon sterlin harcamıştı. Harry ve Meghan, halkın vergileriyle karşılanan bu miktarı ödemek için söz vermişti. Bu para geri ödenmeden çiftin lüks bir malikane için bu kadar harcama yapması tepki çekti.
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TEMMUZ BAŞINDA TAŞINDILAR
Prens Harry ile Meghan Markle'ın Santa Barbara'daki malikanelerine temmuz ayının başında taşındığı ileri sürülüyor.
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UZUN SÜRE ORADA YAŞAYACAKLAR
İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrılan çiftin, Santa Barbara'da uzun süre oturmayı planladığı da belirtiliyor.
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AMERİKAN RIVIERA'SI DENİLİYOR
Santa Barbara, birçok ünlünün ve ultra zenginin mülklerinin bulunduğu bir bölge. Buraya "Amerikan Riviera'sı" da deniliyor.