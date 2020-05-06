Prens Harry eşi Meghan'ın sözünden çıkmıyor

50 BİN STERLİN DEĞERİNDE İngiliz kraliyet ailesindeki görevinden Mart ayında ayrılan Prens Harry’nin, eşi Meghan Markle ile ABD’ye taşınmadan beş ay önce yaklaşık 50 bin sterlin değerinde olduğu tahmin edilen dünyanın en pahalı av tüfeklerinden olan “Purdey” marka tüfeğini özel bir anlaşma ile bir alıcıya sattığı belirtildi.