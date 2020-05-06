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Tuba KARA , (DHA)
Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 13:59,

Prens Harry eşi Meghan'ın sözünden çıkmıyor

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry, eşi Meghan Markle'ın bir dediğini iki etmiyor.

Splash News

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1TÜFEKLERİNİ SATTI
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TÜFEKLERİNİ SATTI

Prens Harry, eşi Meghan Markle'ın avlanmayı sevmediği gerekçesiyle 50 bin sterlin değerindeki av tüfeğini satışa çıkardı.

250 BİN STERLİN DEĞERİNDE
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50 BİN STERLİN DEĞERİNDE

İngiliz kraliyet ailesindeki görevinden Mart ayında ayrılan Prens Harry’nin, eşi Meghan Markle ile ABD’ye taşınmadan beş ay önce yaklaşık 50 bin sterlin değerinde olduğu tahmin edilen dünyanın en pahalı av tüfeklerinden olan “Purdey” marka tüfeğini özel bir anlaşma ile bir alıcıya sattığı belirtildi.

3ÖĞRENİNCE MEMNUN OLDU
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ÖĞRENİNCE MEMNUN OLDU

Alıcının arkadaşı, “Harry'e ait oldukları için değil, onları istediği için satın aldı ama öğrendiğinde oldukça memnun kaldı.

4ÖVÜNECEK BİRİ DEĞİL
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ÖVÜNECEK BİRİ DEĞİL

Tüfekler güzel örnekler ve onlardan çok memnun ama kraliyet bağlantısı hakkında övünmek isteyen bir insan değil” ifadelerini kullandı.

5İSTEDİĞİ İÇİN SATIN ALDI
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İSTEDİĞİ İÇİN SATIN ALDI

Alıcının arkadaşı, “Harry'e ait oldukları için değil, onları istediği için satın aldı ama öğrendiğinde oldukça memnun kaldı.

6KRALİYET BAĞLANTISI ÖNEMLİ DEĞİL
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KRALİYET BAĞLANTISI ÖNEMLİ DEĞİL

Tüfekler güzel örnekler ve onlardan çok memnun ama kraliyet bağlantısı hakkında övünmek isteyen bir insan değil” ifadelerini kullandı.

7MEGHANI MEMNUN ETMEK İÇİN
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MEGHAN'I MEMNUN ETMEK İÇİN

Prens Harry’nin el yapımı av tüfeklerini hayvansever eşi Meghan Markle’ı memnun etmek için sattığı iddia ediliyor.

8MEGHAN AVLANMA KARŞITI
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MEGHAN AVLANMA KARŞITI

Prens Harry’nin av tüfeklerini satışa çıkarmasının ardından primatolog, etolog ve antropolog olan ünlü İngiliz Doktor Jane Goodall, Prens Harry ve kardeşi Prens William hakkında , “Avlar ve ateş ederler ama bence Harry duracak çünkü Meghan avlanmayı sevmiyor” yorumunu yapmıştı.

9DIANANIN KÜÇÜK OĞLU
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DIANA'NIN KÜÇÜK OĞLU

Prens Charles ile Prenses Diana'nın küçük oğlu 35 yaşındaki Prens Harry evlendikten sonra Sussex Dükü, eşi Meghan Markle da Sussex Düşesi unvanını almıştı.

10ABDDE YAŞIYORLAR
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ABD'DE YAŞIYORLAR

Ancak Ocak ayında bütün haklarından vazgeçerek İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılma kararı alan ve ekonomik olarak bağımsız olan çift bu kararın ardından ABD’ye taşındı

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