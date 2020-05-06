Prens Harry eşi Meghan'ın sözünden çıkmıyor

Prens Harry, eşi Meghan Markle'ın avlanmayı sevmediği gerekçesiyle 50 bin sterlin değerindeki av tüfeğini satışa çıkardı.
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50 BİN STERLİN DEĞERİNDE
İngiliz kraliyet ailesindeki görevinden Mart ayında ayrılan Prens Harry’nin, eşi Meghan Markle ile ABD’ye taşınmadan beş ay önce yaklaşık 50 bin sterlin değerinde olduğu tahmin edilen dünyanın en pahalı av tüfeklerinden olan “Purdey” marka tüfeğini özel bir anlaşma ile bir alıcıya sattığı belirtildi.
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ÖĞRENİNCE MEMNUN OLDU
Alıcının arkadaşı, “Harry'e ait oldukları için değil, onları istediği için satın aldı ama öğrendiğinde oldukça memnun kaldı.
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ÖVÜNECEK BİRİ DEĞİL
Tüfekler güzel örnekler ve onlardan çok memnun ama kraliyet bağlantısı hakkında övünmek isteyen bir insan değil” ifadelerini kullandı.
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İSTEDİĞİ İÇİN SATIN ALDI
Alıcının arkadaşı, “Harry'e ait oldukları için değil, onları istediği için satın aldı ama öğrendiğinde oldukça memnun kaldı.
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KRALİYET BAĞLANTISI ÖNEMLİ DEĞİL
Tüfekler güzel örnekler ve onlardan çok memnun ama kraliyet bağlantısı hakkında övünmek isteyen bir insan değil” ifadelerini kullandı.
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MEGHAN'I MEMNUN ETMEK İÇİN
Prens Harry’nin el yapımı av tüfeklerini hayvansever eşi Meghan Markle’ı memnun etmek için sattığı iddia ediliyor.
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MEGHAN AVLANMA KARŞITI
Prens Harry’nin av tüfeklerini satışa çıkarmasının ardından primatolog, etolog ve antropolog olan ünlü İngiliz Doktor Jane Goodall, Prens Harry ve kardeşi Prens William hakkında , “Avlar ve ateş ederler ama bence Harry duracak çünkü Meghan avlanmayı sevmiyor” yorumunu yapmıştı.
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DIANA'NIN KÜÇÜK OĞLU
Prens Charles ile Prenses Diana'nın küçük oğlu 35 yaşındaki Prens Harry evlendikten sonra Sussex Dükü, eşi Meghan Markle da Sussex Düşesi unvanını almıştı.
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ABD'DE YAŞIYORLAR
Ancak Ocak ayında bütün haklarından vazgeçerek İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılma kararı alan ve ekonomik olarak bağımsız olan çift bu kararın ardından ABD’ye taşındı