Prens Harry 'Babam bana para vermiyor' demişti: Meğer Charles'tan oğluyla gelinine para yağmış

Son olarak Oprah Winfrey röportajında babası Prens Charles'ın kendisine artık maddi destek sağlamadığını söyleyen Prens Harry'nin bu sözlerinin çok da gerçek olmayabileceği ortaya çıktı.
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CHARLES, HARRY VE MEGHAN'A PARA GÖNDERMİŞ
Dün halka açıklanan kraliyet hesaplarına göre, Prens Charles, kraliyet ailesindeki görevlerini bırakan ve ABD'ye yerleşen oğlu Prens Harry ve gelini Meghan Markle'a kraliyet bütçesinden para gönderdi.
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HALK HESAP SORUYOR
Finansal olarak da kendi ayakları üzerinde durmak istediğini söyleyen ve bazı dijital yayın platformlarıyla anlaşmalar imzalayan Prens Harry'ye para veren Prens Charles'tan İngiliz halkı şimdi hesap soruyor.
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ÖNEMLİ MİKTARDA PARA
Her ne kadar Prens Harry, ailesiyle maddi bağlarını kestiğini söylese de babası Prens Charles’ın, Megxit'i takip eden aylarda Harry ve ailesine önemli miktarda para ödediği ortaya çıktı.
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CHARLES'IN ÖDENEĞİNDEN
Prens Charles’ın, iki oğlunu ve ailelerini desteklemek için kullanılan 4.4 milyon sterlinlik Clarence House bütçesinden geçen yılın yazına kadar Harry ve Meghan çiftini finanse etmeye devam ettiğini gösterdi.
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GERÇEKTEN FİNANSAL OLARAK BAĞIMSIZLAR MI?
Bu durum, Prens Harry'nin Oprah Winfrey'e nisan ayında verdiği sansasyonel röportajda, geçen yıl ailesinden mali destek almayı bıraktığı açıklamasıyla çelişiyor. Hatta Harry, eşiyle geçimlerinin, annesinden kalanlara indirgendiğini iddia etmişti.
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DÜKALIK PARASI
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, bağımsız olarak denetlenen hesaplar incelendiğinde Harry ve Meghan'ın aileden resmen ayrıldıkları geçen yılın mart ayından bu yana Prens Charles'ın Cornwall Dükalığı gelirinden para almayı sürdürdüğü ortaya çıktı.
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SÖZCÜNÜN AÇIKLAMASI
Clarence House sözcüsü, yaptığı açıklamada, “'Hepimizin hatırlayacağı gibi Ocak 2020'de Dük ve Düşes, Kraliyet Ailesi’nden uzaklaşacaklarını açıkladığında, Dük finansal olarak bağımsız olmak için çalışacaklarını söyledi. Galler Prensi bu geçişte onları desteklemek için önemli bir meblağ ayırdı. Bu fon geçen yılın yazında kesildi. Çift artık mali açıdan bağımsız” dedi.
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'FİNANSAL BAĞIMSIZLIK KONUSUNDA BAŞARILILAR'
Sussex çiftinin mali bağımsızlıklarını sağlama konusunda başarılı olduklarını söyleyen sözcü, basının, Harry'nin açıklamalarındaki tutarsızlık sorusuna, “Size söyleyebileceğim tek şey gerçekler” şeklinde yanıt verdi.
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4.4 MİLYON STERLİN
Clarence House bütçesinin yıllık incelemesi, Prens Charles'ın hem Prens William ve Kate Middleton hem de Prens Harry ve Meghan Markle’ın faaliyetleri ile 2020-2021'de prensin sermaye harcaması ve diğer harcamalar için faturasının 4,4 milyon sterlin olduğunu ortaya koydu.
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DAHA FAZLA AÇIKLAMA YOK
Bu, Sussex çiftinin kraliyetle çalıştığı 2019-2020'deki 5,6 milyon sterlinlik bütçeden 1,15 milyon sterlinlik düşüş anlamına geliyor. Rapor, rakamların ayrıntılı bir dökümünü sunmazken kraliyet çalışanları da daha fazla açıklama yapmayı reddetti.
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YENİ İŞE GİRDİ
Aileden ayrılıp ABD'ye taşındıktan sonra babasının kendilerine maddi destekte bulunmayı bıraktığını Oprah Winfrey röportajında ifade eden, annesi Prenses Diana'nin mirasıyla geçindiklerini söyleyen Prens Harry, ruh sağlığı ve sağlıklı yaşam konularında faaliyet gösteren BetterUp Inc. adlı şirkette yönetici olarak işe başladığı geçen mart ayında basına yansımıştı.
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GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
Meghan Markle ile evlendikten sonra Kraliçe 2. Elizabeth tarafından Sussex Dükü unvanı verilen Harry'nin, şirkette Etkiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacağı belirtilmişti.
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RUHSAL SORUNLAR ÜZERİNE YOĞUNLAŞIYOR
ABD'nin Wall Street Journal gazetesinde yer alan özel habere göre Prens Harry’nin neden bu işi kabul ettiği de kendi ağzından anlatıldı. Prens Harry, “Ben insanların yaşamlarında bir etki yaratmak istiyorum. Proaktif antrenörlük ve mentorluk insanların gelişmelerinde sınırsız olanak sağlıyor ve farkındalığı artırarak daha iyi bir yaşam sunuyor” dedi.
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NE KADAR PARA KAZANACAĞI AÇIKLANMADI
Etkiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak ürün strateji kararları ve bağış ve yardım kuruluşlarıyla iletişim ve sözcülükten sorumlu olacak. Prens Harry'nin bu işten ne kadar para kazanacağı ise açıklanmadı.