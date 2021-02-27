Kraliçe, minik Archie'ye öyle bir hediye gönderdi ki!

KRALİÇE'DEN ARCHIE'YE HEDİYE Prens Harry, oğlu Archie'den de söz etti sohbet programında. Oğlunun üç ya da dört kelimeyi bir araya getirebildiğini ve şarkı söylediğini de anlattı. Archie ile Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip'in internet üzerinden görüştüğünü anlatan Harry, bu yıl Noel'te yaptıkları görüşmeyi de hatırlattı. Online olarak yapılan bu konuşma sırasında Meghan Markle, oğlu Archie'nin Noel hediyesi olarak waffle makinesini istediğini söylemiş ve Kraliçe de onun bu isteğini kırmayıp onlara bir waffle makinesi göndermiş.