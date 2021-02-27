Kraliçe, minik Archie'ye öyle bir hediye gönderdi ki!
İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra ABD'ye yerleşen Prens Harry, yeni hayatına ilişkin ilk kez bir programa konuk oldu. James Corden'ın Late Late Show adlı programına katılan Harry, bir yandan üstü açık otobüsle Los Angeles'ı gezerken bir yandan da İngiliz kraliyet ailesi, eşi Meghan Markle ile neden ülkeden ayrıldıkları gibi konularda açıklamalar yaptı.
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AÇIK AÇIK ANLATTI
Bu arada söz döndü dolaştı ve geçmişten bu yana ailenin öyküsünü anlatan, kimi zaman Buckingham Sarayı tarafından eleştirilen The Crown dizisine geldi.
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SAMİMİ AÇIKLAMALAR
Harry, sohbetin bir bölümünde de Kraliçe'nin Noel hediyesi olarak oğlu Archie'ye ne gönderdiğini açıkladı.
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KRALİYET AİLESİNİ RAHATSIZ EDEN DİZİYİ SAVUNDU
Prens Harry'nin James Corden ile sohbetinde, bir dijital TV kanalında yayınlanan ve kraliyet ailesinin öyküsünü anlatan The Crown dizisi de gündeme geldi. Ailesinin eleştirdiği bu diziyi Prens Harry savundu. Prens, dizide anlatılan bütün olaylar gerçek olmasa da kraliyet hayatının baskılarını yansıttığını söyledi.
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'SÖZDE HABERLER DAHA RAHATSIZ EDİCİ'
Prens Harry, ailesini rahatsız eden dizi hakkında "Bir kurmaca ama yaşanmış olaylara dayanıyor. Tabii ki anlatılan her şey gerçek değil" dedi. Konunun burasında Prens Harry, medyanın, kendisine ve eşi Meghan Markle'a yaklaşımı hakkındaki görüşlerini şöyle dile getirdi: "The Crown dizisi beni, ailem ve karım hakkındaki haberleri görmek kadar rahatsız etmiyor. Çünkü bu "sözde haberler" gerçek olarak bildiriliyor. İşte bununla ilgili gerçek sorunlarım var."
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AİLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
The Crown dizisi gerçekleri çarpıttığı iddiasıyla İngiliz kraliyet ailesi tarafından eleştirilmişti. Hatta aile diziye "anlatılan bütün olayların kurcama olduğunu belirten bir uyarı notu" konulmasını istemiş ancak dizinin yapımcıları bunu reddetmişti. Dizinin yeni sezonunda Prenses Diana'nın aileye katıldığı dönem anlatılıyor.
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İNGİLİZ MEDYASI HAKKINDA SERT KONUŞTU
Prens Harry, medyanın, ailesinin hayatına izinsiz bir şekilde bu kadar müdahale etmesini, tamamen kurgu olan bir diziden daha fazla önemsediğini de sözlerine ekledi. Konuşmanın bu noktasında Prens Harry, İngiliz medyasına yönelik görüşlerini de ifade etti. İngiliz basınının, ruh sağlığına yıkıcı etkisi olan "zor bir ortam" yarattığını belirterek, İngiliz kraliyet ailesini terk etmedikleri konusunu ısrarla tekrarladı.
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'ASLA AİLEMİ TERK ETMEDİM'
James Corden ile sohbetinde, İngiliz basınını "zehirli" diyerek nitelendiren Pren Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte ülkeden ayrılık nedenlerinden birinin de bu olduğunu belirtti ve "Ailemi oradan kurtarmalıydım, hangi koca ya da hangi baba olsaydı bunu yapardı" diye ısrarla tekrarladı. Harry "Ben asla terk etmeyeceğim, her zaman aileye katkıda bulunacağım" diye konuştu.
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'BİRLİKTE ÇOK VAKİT GEÇİRMEYE ZORLADILAR'
Prens Harry, James Corden ile sohbeti sırasında eşi Meghan Markle ile ilişkilerine dair de konuştu. İlişkilerinin ilk iki ay içinde çok ilerlediğini belirten Harry "Çünkü bizi birlikte çok fazla vakit geçirmeye zorladılar.
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'AKŞAM YEMEKLERİ, TV İZLEME VE SOHBET'
Romantik ilişkiler hakkında da şunları söyledi Prens Harry "Bütün romantik buluşmalar akşam yemekleri, evde oturup TV izleme ve sohbet etmeye dönüşüyor. Bir kez çift olduktan sonra akşam yemekleri, sinema ve her şey için dışarı çıkmaya başlıyorsunuz."
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KRALİÇE'DEN ARCHIE'YE HEDİYE
Prens Harry, oğlu Archie'den de söz etti sohbet programında. Oğlunun üç ya da dört kelimeyi bir araya getirebildiğini ve şarkı söylediğini de anlattı. Archie ile Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip'in internet üzerinden görüştüğünü anlatan Harry, bu yıl Noel'te yaptıkları görüşmeyi de hatırlattı. Online olarak yapılan bu konuşma sırasında Meghan Markle, oğlu Archie'nin Noel hediyesi olarak waffle makinesini istediğini söylemiş ve Kraliçe de onun bu isteğini kırmayıp onlara bir waffle makinesi göndermiş.