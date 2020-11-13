Yıkıcı gerçeği düğünden bir gece önce söylemiş

NİŞANI İPTAL ETMEK İSTEMİŞ Bu arada Prenses Diana'nın da nişan iptali için ablalarıyla konuştuğu ancak onlardan "Bu doğru bir davranış değil" nasihatini aldığı bir süredir basının da gündeminde. Halkın iç unutmadığı Prenses Diana'nın yerini iki oğlu ve onların eşleri aldı. O yüzden de özellikle de gelinleri, onların davranışları, giyim tarzları sürekli olarak gelinleri Kate Middleton ve Meghan Markle ile kıyaslanıyor.