Yıkıcı gerçeği düğünden bir gece önce söylemiş

Ölümünün üzerinden 23 yıl geçti ama hala unutulmadı. Hatta öyle ki hayatının bazı bölümleri üzerindeki gizem perdesi de yeni yeni aralanıyor.
Depo Photos, Splash News
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'PERİ MASALI' YALANMIŞ
31 Ağustos 1997'de sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte Paris'te geçirdiği trafik kazasında ölen Diana Spencer'ın ya da milyonlarca kişinin hala onun için kullandığı adıyla Prenses Diana ile ilgili çarpıcı bir gerçek daha gün yüzüne çıktı.
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ÇARPICI AYRINTI
Yaşadığı dönemde Prenses Diana'nın da danıştığı Astrolog Penny Thornton, ITV kanalı için hazırlanan bir belgesele konuk oldu. Thornton, The Diana Interview: Revenge of a Princess adlı belgeselde çarpıcı bir ayrıntıyı gündeme getirdi.
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DÜĞÜNDEN BİR GECE ÖNCE
Astrolog Thornton'ın belgesel için verdiği röportajda anlattığına göre Prens Charles, Diana Spencer ile evlenmeden bir gün önce ona "seni sevmiyorum" itirafında bulundu. Bu itiraf da Diana'yı kelimenin tam anlamıyla yıktı.
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ÜÇ KİŞİLİK EVLİLİK
Astrolog Peggy Thornton "Diana bu noktada, düğüne gitmemeyi bile düşündü" diye konuştu. Diana, 1995 yılında BBC'den Martin Bashir'e verdiği röportajda Charles ile evliliklerinin "üç kişilik" olduğunu dile getirmişti. O röportajda Diana Spencer, evlilikleri süresince hem kendisinin hem de Prens Charles'ın başka ilişkiler de yaşadığını söylemişti.
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BAŞINDAN BELLİYMİŞ
Bu konuda hazırlanan belgesellere bakılırsa Prenses Diana'nın dışarıdan bakıldığında rüya gibi görünen evliliğinin aslında yürümeyeceği daha nişanlandığında belliymiş. Prens Charles, Prenses Diana'yı ilk gördüğünde aslında ablasıyla flört ediyordu. O dönem de Diana henüz 16 yaşında bir genç kızdı. Prens, düğünlerinden hemen sonra verdiği bir röportajda Diana'yı ilk gördüğünde neler düşündüğünü şöyle anlatmıştı: "Çok neşeli, eğlenceli ve çekici bir genç kızdı."
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BİRBİRLERİNİ İYİ TANIMIYORLARDI
Aradan zaman geçtikten sonra o dönemde "Lady" unvanını taşıyan Diana Spencer 19 yaşına geldiğinde Prens ile nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atmışlardı ama hala birbirlerini çok da iyi tanımıyorlardı. Prens Charles ile Prenses Diana, 1981'de evlenmeden önce sadece 13 kez görüşmüşlerdi. Bunun büyük çoğunluğunda da çeşitli etkinliklerde karşılaşmış ya da birlikte gitmişlerdi.
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O CEVAP TRAVMA YARATTI
Çiftin nişanlandığının duyurulması bütün dünyada olay oldu. Daha sonra ailede gelenek olduğu üzere Prens Charles ile Lady Diana Spencer nişanın resmi duyurusu yapıldıktan sonra çift, kamera karşısına geçti bir röportaj için. O röportajda Diana, kendisine yöneltilen "Aşık mısınız?" sorusuna "Evet, aşığız" diye yanıt verdi. Fakat Prens Charles'ın yanıtı şaşırtıcıydı. Hatta kraliye ailesini uzun yıllar takip eden gazetecilere göre Diana için kelimenin tam anlamıyla bir travma oldu bu yanıt.
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'AŞK NE DEMEKSE'!
Prens Charles "Aşık mısınız?" sorusuna " Aşk her ne demekse" diye yanıt verdi. Prenses Diana daha sonra verdiği bir röportajda o an bunun ne kadar tuhaf bir yanıt olduğunu düşündüğünü söylemişti.
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1981 YILINDA EVLENDİLER
Prens Charles ile Prenses Diana, görkemli bir törenle 1981 yılında evlendiler. İki çocukları oldu: Prens William ve Prens Harry. Fakat çift, kısacık bir dönem dışında fazla da mutlu olamadı. Prens Charles'ın bir türlü unutamadığı aşkı Camilla Parker Bowles hep aralarındaydı.
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YENİ HAYATINI KURAMADI
Sonunda Prenses Diana ve Prens Charles 1996 yılında boşandılar. Belki yaşasaydı kendine yeni bir hayat kuracak olan Prenses Diana bu yapamadan hayata veda etti. Prens Charles'ın 70'inci doğum günü nedeniyle yayınlanan kitapta da Prens'in de bu evliliği henüz gerçekleşmeden bitirmek istediği ancak bir skandalı önlemek için bunu yapmadığı ileri sürülmüştü.
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NİŞANI İPTAL ETMEK İSTEMİŞ
Bu arada Prenses Diana'nın da nişan iptali için ablalarıyla konuştuğu ancak onlardan "Bu doğru bir davranış değil" nasihatini aldığı bir süredir basının da gündeminde. Halkın iç unutmadığı Prenses Diana'nın yerini iki oğlu ve onların eşleri aldı. O yüzden de özellikle de gelinleri, onların davranışları, giyim tarzları sürekli olarak gelinleri Kate Middleton ve Meghan Markle ile kıyaslanıyor.