Prens Charles eşi Camilla ile Ürdün'e gitti, Londra'ya şişe şişe kutsal su götürüyor
Büyük Britanya tahtının ilk sıradaki veliahtı Prens Charles, eşi Cornwall Düşesi Camilla ile birlikte Ürdün'e bir ziyarette bulundu. Ürdün Kralı Abdullah, eşi Kraliçe Rania ve en büyük oğulları Prens Hüseyin tarafından karşılanan Charles, ülkesine de ilginç bir "koli" götürmeye hazırlanıyor.
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DÜZİNELERCE ŞİŞE KUTSAL SU
Prens Charles ile Camilla bu sabahın erken saatlerinde Orta Doğu turu kapsamında Hazreti İsa'nın vaftiz edildiği suya parmaklarıyla dokunma fırsatını buldu. Şimdi, Charles'ın gelecekteki kraliyet vaftizlerinde kullanılmak üzere "evine" kutsal su dolu şişelerle döneceği konuşuluyor.
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ÇEVRESİNDEKİLERİ ŞAŞIRTTI
Kraliyet bebekleri, gelenekler uyarınca Hazreti İsa'nın, Yahya tarafından vaftiz edildiği suyla vaftiz ediliyor. Ancak Galler Prensi'nin kutsal suyu saraya bizzat kendisinin götürecek olması etrafındakileri şaşırttı.
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KRALİYET BEBEKLERİNİN VAFTİZLERİ İÇİN
Kraliyet vaftizlerinden sorumlu yönetici Rustom Mkhjian, aile üyelerinin bu bölgeden gelen suyla vaftiz edilmeleri hakkındaki bir soru üzerine bu defa büyükelçilik görevlilerinin birkaç düzine şişe dolusu kutsal su istediklerini ve yolculuktan önce kendilerine suyun tedarik edildiğini belirtti. Mkjihan kutsal suyun, kraliyet bebeklerinin gelecekteki vaftizleri için kullanılacağını da sözlerine ekledi.
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ARALARINA YENİ ÜYELER KATILDI
Kraliyet ailesine son dönemde ardı ardına yeni bebekler katıldı. Önce Prenses Eugenie ve eşi Jack Brooksbank'in Philip August adı verilen bir oğlu dünyaya geldi.
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PRENSESİN KARDEŞİ DE ANNE OLDU
Onun ardından doğan bebekler ise Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzinin kızı Sienna Elizabeth dünyaya gözlerini açtı. Minik bebek henüz vaftiz edilmedi.
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YENİ DOĞAN TORUNU İÇİN Mİ?
Charles'ın küçük oğlu Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle'ın da geçen haziran ayında ABD'de bir kız bebekleri dünyaya geldi. Lilibet Diana'nın vaftizi de henüz yapılmadı. Anne ve babasıyla birlikte ABD'de yaşayan Lilibet Diana'nın ise nerede vaftiz edileceği büyük merak konusu.
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LILIBET'İN VAFTİZİ GİZEMİNİ KORUYOR
Harry ile Meghan'ın büyük çocuğu Archie, Windsor Kalesi'nde Ürdün Nehri'nden gelen suyla gözlerden uzak bir törenle vaftiz edildi. Lilibet Diana'nin vaftiziyle ilgili bilgi ise yok. Bir söylentiye göre vaftizi, İngiltere'de Windsor'da yapılacaktı. Fakat bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Ekim ayında Harry ve Meghan'ın bir sözcüsü, bunun için İngiltere'ye dönebilecekleri ve Lilibet'i ilk kez ailesiyle tanıştırabilecekleri yönündeki spekülasyonlara rağmen hiçbir şeyin kesinleşmediğini söyledi.
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SU ŞİŞELERİ KRALİYET UÇAĞIYLA LONDRA'YA GİDECEK
Kıdemli bir kraliyet yardımcısı, kutsal suyun alındığını ve kraliyet uçuşunda İngiltere'ye gönderileceğini doğruladı.
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UNESCO TARAFINDAN KORUMAYA ALINDI
Çiftin Ürdün ziyaretlerinin en önemli olayı tüm büyük Hıristiyan Kilisesi liderleri tarafından Beytüllahim ve Kudüs ile birlikte Hıristiyanlığın en kutsal üç bölgesinden biri olarak doğrulanan UNESCO tarafından korunan vaftiz alanını ziyareti oldu.
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'ÇEVRECİ UÇAK'LE SEYAHATE ÇIKTILAR
Charles ve Camilla'nın Ürdün gezisi ve bu haftanın ilerleyen günlerinde yapacağı Mısır ziyareti, Kraliyet Ailesi'nin Covid pandemisi sonrası yaptığı ilk tam kapsamlı resmi tur olacak. Çift, Birleşik Krallık hükümetinin resmi RAF Voyager uçağıyla Ürdün'ün başkenti Amman'a uçtu ve bu uçak ilk kez ekinler, yemek pişirme, ormancılık ve kağıt üretiminden elde edilen atık yağların çıkarılmasından ve karıştırılmasından elde edilen 'yeşil' sürdürülebilir havacılık yakıtı kullandı.
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RESMİ TÖRENLE KARŞILANDILAR
Charles ve Camilla'yı Ürdün'de Kral Abullah ile eşi Kraliçe Rania resmi bir törenle karşıladı. Onlara en büyük oğulları Veliaht Prens Hüseyin de eşlik etti.
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KIYAFETLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ
Törende Prens Charles ile Kral Abdullah'ın yanı sıra eşlerinin giyimleri de dikkat çekti. 51 yaşındaki Kraliçe Rania, altın kemer, ona uygun çanta ve beyaz bir takımla çarpıcı bir görüntü sergilerken, 74 yaşındaki Camilla ise mavi Fiona Clare marka bir elbise giydi.
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EŞLER BAŞ BAŞA
Kraliçe Rania daha sonra düşesi Ürdünlü, Filistinli ve Suriyeli kökenli yüzlerce gence ve yüzlerce mülteciye toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etmek için bütünsel terapi uygulayan bir çocuk merkezine götürdü.
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ÇOK SAYIDA TEMASTA BULUNACAKLAR
Charles ve Camilla'nın turu, Dışişleri ve Milletler Topluluğu'nun ikili bağları güçlendirme ve iklim değişikliğine ilişkin kriz endişelerini vurgulama talebi üzerine gerçekleşti. Çift önümüzdeki günlerde 30'dan fazla temasta bulunacak.