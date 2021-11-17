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FOTOĞRAFLAR: AP, AFP, ABACA, BACKGRID UK
Haber Giriş: 17 Kasım 2021 - 16:37 | 

Prens Charles eşi Camilla ile Ürdün'e gitti, Londra'ya şişe şişe kutsal su götürüyor

Büyük Britanya tahtının ilk sıradaki veliahtı Prens Charles, eşi Cornwall Düşesi Camilla ile birlikte Ürdün'e bir ziyarette bulundu. Ürdün Kralı Abdullah, eşi Kraliçe Rania ve en büyük oğulları Prens Hüseyin tarafından karşılanan Charles, ülkesine de ilginç bir "koli" götürmeye hazırlanıyor.  

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1DÜZİNELERCE ŞİŞE KUTSAL SU

DÜZİNELERCE ŞİŞE KUTSAL SU

Prens Charles ile Camilla bu sabahın erken saatlerinde Orta Doğu turu kapsamında Hazreti İsa'nın vaftiz edildiği suya parmaklarıyla dokunma fırsatını buldu. Şimdi, Charles'ın gelecekteki kraliyet vaftizlerinde kullanılmak üzere "evine" kutsal su dolu şişelerle döneceği konuşuluyor. 

2ÇEVRESİNDEKİLERİ ŞAŞIRTTI

ÇEVRESİNDEKİLERİ ŞAŞIRTTI

Kraliyet bebekleri, gelenekler uyarınca Hazreti İsa'nın, Yahya tarafından vaftiz edildiği suyla vaftiz ediliyor. Ancak Galler Prensi'nin kutsal suyu saraya bizzat kendisinin götürecek olması etrafındakileri şaşırttı.

3KRALİYET BEBEKLERİNİN VAFTİZLERİ İÇİN

KRALİYET BEBEKLERİNİN VAFTİZLERİ İÇİN

Kraliyet vaftizlerinden sorumlu yönetici Rustom Mkhjian, aile üyelerinin bu bölgeden gelen suyla vaftiz edilmeleri hakkındaki bir soru üzerine bu defa büyükelçilik görevlilerinin birkaç düzine şişe dolusu kutsal su istediklerini ve yolculuktan önce kendilerine suyun tedarik edildiğini belirtti. Mkjihan kutsal suyun, kraliyet bebeklerinin gelecekteki vaftizleri için kullanılacağını da sözlerine ekledi.

4ARALARINA YENİ ÜYELER KATILDI

ARALARINA YENİ ÜYELER KATILDI

Kraliyet ailesine son dönemde ardı ardına yeni bebekler katıldı. Önce Prenses Eugenie ve eşi Jack Brooksbank'in Philip August adı verilen bir oğlu dünyaya geldi.

5PRENSESİN KARDEŞİ DE ANNE OLDU

PRENSESİN KARDEŞİ DE ANNE OLDU

Onun ardından doğan bebekler ise Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzinin kızı Sienna Elizabeth dünyaya gözlerini açtı. Minik bebek henüz vaftiz edilmedi.

6YENİ DOĞAN TORUNU İÇİN Mİ

YENİ DOĞAN TORUNU İÇİN Mİ?

Charles'ın küçük oğlu Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle'ın da geçen haziran ayında ABD'de bir kız bebekleri dünyaya geldi. Lilibet Diana'nın vaftizi de henüz yapılmadı. Anne ve babasıyla birlikte ABD'de yaşayan Lilibet Diana'nın ise nerede vaftiz edileceği büyük merak konusu.

7LILIBETİN VAFTİZİ GİZEMİNİ KORUYOR

LILIBET'İN VAFTİZİ GİZEMİNİ KORUYOR

Harry ile Meghan'ın büyük çocuğu Archie, Windsor Kalesi'nde Ürdün Nehri'nden gelen suyla gözlerden uzak bir törenle vaftiz edildi. Lilibet Diana'nin vaftiziyle ilgili bilgi ise yok. Bir söylentiye göre vaftizi, İngiltere'de Windsor'da yapılacaktı. Fakat bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Ekim ayında Harry ve Meghan'ın bir sözcüsü, bunun için İngiltere'ye dönebilecekleri ve Lilibet'i ilk kez ailesiyle tanıştırabilecekleri yönündeki spekülasyonlara rağmen hiçbir şeyin kesinleşmediğini söyledi.

8SU ŞİŞELERİ KRALİYET UÇAĞIYLA LONDRAYA GİDECEK

SU ŞİŞELERİ KRALİYET UÇAĞIYLA LONDRA'YA GİDECEK

Kıdemli bir kraliyet yardımcısı, kutsal suyun alındığını ve kraliyet uçuşunda İngiltere'ye gönderileceğini doğruladı.

9UNESCO TARAFINDAN KORUMAYA ALINDI

UNESCO TARAFINDAN KORUMAYA ALINDI

Çiftin Ürdün ziyaretlerinin en önemli olayı tüm büyük Hıristiyan Kilisesi liderleri tarafından Beytüllahim ve Kudüs ile birlikte Hıristiyanlığın en kutsal üç bölgesinden biri olarak doğrulanan UNESCO tarafından korunan vaftiz alanını ziyareti oldu. 

10ÇEVRECİ UÇAKLE SEYAHATE ÇIKTILAR

'ÇEVRECİ UÇAK'LE SEYAHATE ÇIKTILAR

Charles ve Camilla'nın Ürdün gezisi ve bu haftanın ilerleyen günlerinde yapacağı Mısır ziyareti, Kraliyet Ailesi'nin Covid pandemisi sonrası yaptığı ilk tam kapsamlı resmi tur olacak. Çift, Birleşik Krallık hükümetinin resmi RAF Voyager uçağıyla Ürdün'ün başkenti Amman'a uçtu ve bu uçak ilk kez ekinler, yemek pişirme, ormancılık ve kağıt üretiminden elde edilen atık yağların çıkarılmasından ve karıştırılmasından elde edilen 'yeşil' sürdürülebilir havacılık yakıtı kullandı.

11RESMİ TÖRENLE KARŞILANDILAR

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDILAR

Charles ve Camilla'yı Ürdün'de Kral Abullah ile eşi Kraliçe Rania resmi bir törenle karşıladı. Onlara en büyük oğulları Veliaht Prens Hüseyin de eşlik etti.

12KIYAFETLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ

KIYAFETLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Törende Prens Charles ile Kral Abdullah'ın yanı sıra eşlerinin giyimleri de dikkat çekti. 51 yaşındaki Kraliçe Rania, altın kemer, ona uygun çanta ve beyaz bir takımla çarpıcı bir görüntü sergilerken, 74 yaşındaki Camilla ise mavi Fiona Clare marka bir elbise giydi.

13EŞLER BAŞ BAŞA

EŞLER BAŞ BAŞA

Kraliçe Rania daha sonra düşesi Ürdünlü, Filistinli ve Suriyeli kökenli yüzlerce gence ve yüzlerce mülteciye toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etmek için bütünsel terapi uygulayan bir çocuk merkezine götürdü.

14ÇOK SAYIDA TEMASTA BULUNACAKLAR

ÇOK SAYIDA TEMASTA BULUNACAKLAR

Charles ve Camilla'nın turu, Dışişleri ve Milletler Topluluğu'nun ikili bağları güçlendirme ve iklim değişikliğine ilişkin kriz endişelerini vurgulama talebi üzerine gerçekleşti. Çift önümüzdeki günlerde 30'dan fazla temasta bulunacak.

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