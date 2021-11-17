Prens Charles eşi Camilla ile Ürdün'e gitti, Londra'ya şişe şişe kutsal su götürüyor

LILIBET'İN VAFTİZİ GİZEMİNİ KORUYOR Harry ile Meghan'ın büyük çocuğu Archie, Windsor Kalesi'nde Ürdün Nehri'nden gelen suyla gözlerden uzak bir törenle vaftiz edildi. Lilibet Diana'nin vaftiziyle ilgili bilgi ise yok. Bir söylentiye göre vaftizi, İngiltere'de Windsor'da yapılacaktı. Fakat bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Ekim ayında Harry ve Meghan'ın bir sözcüsü, bunun için İngiltere'ye dönebilecekleri ve Lilibet'i ilk kez ailesiyle tanıştırabilecekleri yönündeki spekülasyonlara rağmen hiçbir şeyin kesinleşmediğini söyledi.