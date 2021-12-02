Prens Albert ve Prenses Charlene'in düğünü: O öpücük çok konuşuldu

KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Bu arada Prenses Charlene'in düğünden önce birkaç kez saraydan kaçmaya çalıştığı iddiaları da bitmek bilmedi. Her seferinde de Prenses, saray görevlileri tarafından geri getirilmişti. Hatta bir keresinde gelinlik seçmek için Paris'e gittiklerinde, ülkesi olan Güney Afrika'nın büyükelçiliğine sığındığı bile ileri sürüldü. Ama tüm bu girişimleri sonuçsuz kaldı. Eski yüzücü Charlene Wittstock, Mokano Sarayı'nın prensi Albert ile evlendi. Onun saraydan kaçmaya çalışmasının gerekçesi olarak da Prens Albert'in birer birer ortaya çıkan evlilik dışı çocukları gösterildi. Üstelik bunlardan birinin doğum tarihine bakıldığında her şey, Prens Albert ile Charlene Wittstock henüz sevgili olduğu sırada gerçeklemişti. Bu iddiaya göre Charlene daha sevgiliyken Albert tarafından aldatılmıştı.