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FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS
Haber Giriş: 02 Aralık 2021 - 10:51 | 

Prens Albert ve Prenses Charlene'in düğünü: O öpücük çok konuşuldu

Prenses Charlene ile Prens Albert, 2011 yılında gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin düğününe seçkin konuklar katıldı. Bunun yanı sıra ülkedeki televizyonlarda da naklen yayınlandı.

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1DÜNYANIN GÖZÜ ONLARIN ÜZERİNDEYDİ

DÜNYANIN GÖZÜ ONLARIN ÜZERİNDEYDİ

Prenses Charlene ile Prens Albert, 2011 yılında gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin düğününe seçkin konuklar katıldı. Bunun yanı sıra ülkedeki televizyonlarda da naklen yayınlandı.
2AĞLAYAN GELİN

AĞLAYAN GELİN

Törenin en çok dikkat çeken yanı ise gelin Charlene Wittstock'un elinden mendilini düşürmemesi yani uzun süre ağlamasıydı. Bu yüzden daha aileye resmi olarak katıldığı o ilk dakikalarda "ağlayan prenses" olarak anıldı.
3SÖYLENTİLER BİRBİRİNİ KOVALADI

SÖYLENTİLER BİRBİRİNİ KOVALADI

Düğün sırasında çiftin sergilediği birbirine uzak davranışlar da farklı söylentilere neden oldu. Bu durumun bu kadar çok dikkat çekmesinin bir nedeni de aynı yıl onlardan birkaç ay önce evlenen İngiliz kraliyet ailesinden Prens William ile Kate Middleton'ın düğünüyle sürekli kıyaslanmasıydı. Birçok kişiye göre William ile Kate'in düğününde çiftin birbirlerini ne kadar çok sevdiği her an belli oluyordu. Monako'daki düğünde ise böyle bir hava yoktu. Özellikle de birbirlerinin dudaklarına kondurdukları o tuhaf öpücük uzun süre gazete manşetlerinden inmedi.
4KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Bu arada Prenses Charlene'in düğünden önce birkaç kez saraydan kaçmaya çalıştığı iddiaları da bitmek bilmedi. Her seferinde de Prenses, saray görevlileri tarafından geri getirilmişti. Hatta bir keresinde gelinlik seçmek için Paris'e gittiklerinde, ülkesi olan Güney Afrika'nın büyükelçiliğine sığındığı bile ileri sürüldü. Ama tüm bu girişimleri sonuçsuz kaldı. Eski yüzücü Charlene Wittstock, Mokano Sarayı'nın prensi Albert ile evlendi. Onun saraydan kaçmaya çalışmasının gerekçesi olarak da Prens Albert'in birer birer ortaya çıkan evlilik dışı çocukları gösterildi. Üstelik bunlardan birinin doğum tarihine bakıldığında her şey, Prens Albert ile Charlene Wittstock henüz sevgili olduğu sırada gerçeklemişti. Bu iddiaya göre Charlene daha sevgiliyken Albert tarafından aldatılmıştı. 
5ÜLKENİN GELECEĞİNİ KURTARDI

ÜLKENİN GELECEĞİNİ KURTARDI

Ama düğün yapıldı. Çünkü Monako tahtının bir varise ihtiyacı vardı. Elbette Prens Albert'in evlilik dışı çocuklarından hiçbirinin taht üzerinde bir hakkı yoktu. Yani resmi bir varis gerekiyordu. Aksi halde karışıklık çıkması kaçınılmazdı. Eğer bir resmi varis olmazsa da Monako'nun Fransa'ya bağlanması söz konusuydu. Sonunda Charlene ile Albert'in biri kız diğeri erkek ikiz çocukları oldu. Yani Charlene iki çocuk dünyaya getirerek Monako'nun geleceğini de kurtarmış oldu.
6BU GÖRÜNTÜLER UNUTULMADI

BU GÖRÜNTÜLER UNUTULMADI

İşte Prens Albert ile Prenses Charlene'in 2011'de hayatlarını birleştirdiği, dışarıdan bakıldığında bir peri masalını andıran ama sonrası pek de öyle gelişmeyen düğününden objektiflere yansıyanlar.
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