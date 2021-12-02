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Prens Albert ve Prenses Charlene'in düğünü: O öpücük çok konuşuldu
Prenses Charlene ile Prens Albert, 2011 yılında gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin düğününe seçkin konuklar katıldı. Bunun yanı sıra ülkedeki televizyonlarda da naklen yayınlandı.
DÜNYANIN GÖZÜ ONLARIN ÜZERİNDEYDİ
Prenses Charlene ile Prens Albert, 2011 yılında gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin düğününe seçkin konuklar katıldı. Bunun yanı sıra ülkedeki televizyonlarda da naklen yayınlandı.
SÖYLENTİLER BİRBİRİNİ KOVALADI
Düğün sırasında çiftin sergilediği birbirine uzak davranışlar da farklı söylentilere neden oldu. Bu durumun bu kadar çok dikkat çekmesinin bir nedeni de aynı yıl onlardan birkaç ay önce evlenen İngiliz kraliyet ailesinden Prens William ile Kate Middleton'ın düğünüyle sürekli kıyaslanmasıydı. Birçok kişiye göre William ile Kate'in düğününde çiftin birbirlerini ne kadar çok sevdiği her an belli oluyordu. Monako'daki düğünde ise böyle bir hava yoktu. Özellikle de birbirlerinin dudaklarına kondurdukları o tuhaf öpücük uzun süre gazete manşetlerinden inmedi.
KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ
Bu arada Prenses Charlene'in düğünden önce birkaç kez saraydan kaçmaya çalıştığı iddiaları da bitmek bilmedi. Her seferinde de Prenses, saray görevlileri tarafından geri getirilmişti. Hatta bir keresinde gelinlik seçmek için Paris'e gittiklerinde, ülkesi olan Güney Afrika'nın büyükelçiliğine sığındığı bile ileri sürüldü. Ama tüm bu girişimleri sonuçsuz kaldı. Eski yüzücü Charlene Wittstock, Mokano Sarayı'nın prensi Albert ile evlendi. Onun saraydan kaçmaya çalışmasının gerekçesi olarak da Prens Albert'in birer birer ortaya çıkan evlilik dışı çocukları gösterildi. Üstelik bunlardan birinin doğum tarihine bakıldığında her şey, Prens Albert ile Charlene Wittstock henüz sevgili olduğu sırada gerçeklemişti. Bu iddiaya göre Charlene daha sevgiliyken Albert tarafından aldatılmıştı.
ÜLKENİN GELECEĞİNİ KURTARDI
Ama düğün yapıldı. Çünkü Monako tahtının bir varise ihtiyacı vardı. Elbette Prens Albert'in evlilik dışı çocuklarından hiçbirinin taht üzerinde bir hakkı yoktu. Yani resmi bir varis gerekiyordu. Aksi halde karışıklık çıkması kaçınılmazdı. Eğer bir resmi varis olmazsa da Monako'nun Fransa'ya bağlanması söz konusuydu. Sonunda Charlene ile Albert'in biri kız diğeri erkek ikiz çocukları oldu. Yani Charlene iki çocuk dünyaya getirerek Monako'nun geleceğini de kurtarmış oldu.