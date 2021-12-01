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Haber Giriş: 01 Aralık 2021 - 14:33 | 

Pratisyen hekim nedir? Pratisyen hekim maaşına yapılacak zam oranı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pratisyen hekimlerin de içerisinde olduğu sağlık çalışanları için zam müjdesi verdi. Koca, "Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" ifadelerini kullandı. Peki, Pratisyen hekim nedir? Pratisyen hekim maaşına ne kadar zam yapılacak?

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Pratisyen Hekim (Prt.) akut ve kronik hastalıkları tedavi eden, önleyici bakım sağlayan ve hastalara sağlık eğitimi veren tıp doktorudur. Tıp eğitimini başarı ile bitiren kişilere "Tıp Fakültesi" lisans diploması ve “pratisyen hekim” unvanı verilir. Bu hekimler Tıpta Uzmanlık Sınavı ile 2-5 sene sürecek olan uzmanlık eğitimine başlayabilir.
2Pratisyen hekimlerin çalışma alanları

Pratisyen hekimlerin çalışma alanları

Sağlık ocakları
Ana ve çocuk sağlığı merkezleri
Verem savaş dispanserleri
SSK dispanserleri
Kurum hekimlikleri
Devlet hastanesi acil servisleri
Özel hastane ve poliklinikler
3Pratisyen hekimlere ne kadar zam yapılacak

Pratisyen hekimlere ne kadar zam yapılacak?

Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te. Tüm grupların desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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