PPP ne demek? İşte Pi pi pi açılımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında PPP açıklaması yaptı. Vatandaşlar da "Pi Pi Pi" diye okunan "PPP" olarak bilinen Türkçesi yap, işlet, devret modelini araştırmaya başladı. İşte, PPP hakkında bilgi...
PPP İngilizce bir terim olan Public Private Partnership'in kısaltmasıdır. Public Private Partnership kavramının dilimizdeki karşılığı Kamu Özel Sektör Ortaklığı şeklindedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PPP nedir? Yap işlet devret ne? Bay Kemal senin ekonomik danışmanların vardı hani, öğren onlardan. Bunlar Hazine'deki parayla al kullan, bunları o zaman siz yapsaydınız. Biz dünyada Antalya G-20'de bu kardeşinize o zaman bütün liderler 'Siz ne yaptınız, bunu anlatın' dediler. Antalya'da liderlere yap-işlet-devretin ne olduğunu anlattım. Para hazır gelmiyor, kaynak üreteceksiniz. Bu şehir hastanelerinin niye yapılmasını istemiyorlar çünkü benim halkım, modern bu hastanelere kavuşmasın diye. Hala yapmaya devam ediyoruz. Şu anda önümüzde 5-6 tane yapılmakta olan şehir hastanesi var." ifadelerini kullanmıştı.