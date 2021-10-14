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Televizyon
Haber Giriş: 14 Ekim 2021 - 12:48 | 

Power Rangers ne demek? İşte Power Rangers filminin konusu

Power Rangers, ABD yapımı bir süper kahraman dizisini temel alan eğlence ürünleri markasıdır. 1993'te yayımlanmaya başlayan televizyon dizisinin görüntülerinin önemli bir kısmı Japon yapımı Super Sentai dizisinden alınmaktadır. Peki, Power Rangers ne demek? İşte Power Rangers filminin konusu...

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1

Power Rangers, ABD yapımı bir süper kahraman dizisini temel alan eğlence ürünleri markasıdır. 1993'te yayımlanmaya başlayan televizyon dizisinin görüntülerinin önemli bir kısmı Japon yapımı Super Sentai dizisinden alınmaktadır.

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Dizinin ilk serisi olan Mighty Morphin Power Rangers 1993'te yayımlanmaya başladıktan sonra özellikle 90'lı yıllarda popüler kültürde önemli bir yer edinmiş ve oyuncakları da yüksek satış rakamlarına ulaşmıştır. 2001 yılına dek Power Ranger ürünleri dünya çapında yaklaşık 6 milyar dolarlık hasılat yapmıştır.

İlk dönemlerinde çocukları şiddete özendirdiği için eleştirilere maruz kalmasına rağmen televizyon dizisi neredeyse aralıksız olarak yayınına devam etmiştir. 2017 itibarıyla 24 sezondan oluşan dizi, 20 farklı temayı ele almıştır. Ayrıca 1995 yılında Mighty Morphin Power Rangers: The Movie, 1997 yılında, Turbo: A Power Rangers Movie ve 2017'de Power Rangers adlı sinema filmleri yayımlanmıştır.

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Dizi iyi uzaylıların yardımıyla, dünyayı kötü uzaylılardan kurtaran gençlerin maceralarını anlatmaktadır. Gençler kötü uzaylıları yenmek için, "zord" adı verilen dev robotları kontrol edebilmektedirler. Dizideki robot sahneleri, genelde Japon versiyonundan alınıp İngilizce yeniden seslendirilmiş; diğer sahneleri ise Amerikalılar tarafından yeniden çekilmiştir. Diziye gösterilen ilgi sonucunda, karakterler ve oyuncular yıllar içerisinde sıkça değişmesine rağmen, dizi popülerliğini korumuştur. Öncelikle çocuklar için hazırlanmış, daha sonra zamanın çocukları tarafından benimsenmesiyle, takip eden sezonlarda gençlere de hitap etmeye başlamıştır.

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