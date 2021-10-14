Power Rangers ne demek? İşte Power Rangers filminin konusu

Dizi iyi uzaylıların yardımıyla, dünyayı kötü uzaylılardan kurtaran gençlerin maceralarını anlatmaktadır. Gençler kötü uzaylıları yenmek için, "zord" adı verilen dev robotları kontrol edebilmektedirler. Dizideki robot sahneleri, genelde Japon versiyonundan alınıp İngilizce yeniden seslendirilmiş; diğer sahneleri ise Amerikalılar tarafından yeniden çekilmiştir. Diziye gösterilen ilgi sonucunda, karakterler ve oyuncular yıllar içerisinde sıkça değişmesine rağmen, dizi popülerliğini korumuştur. Öncelikle çocuklar için hazırlanmış, daha sonra zamanın çocukları tarafından benimsenmesiyle, takip eden sezonlarda gençlere de hitap etmeye başlamıştır.