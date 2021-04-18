Teknoloji Haber Giriş: 18 Nisan 2021 - 22:58 | 18 Nisan 2021 - 22:59

Postegro'ya ne oldu? Postegro çöktü mü?

Postegro isimli bir uygulama, Instagram'da hesabı gizli olan kullanıcıların profillerini görüntülenmesine şans tanıyor. Ancak uygulamaya son günlerde erişim problemi yaşanıyor. Tüm imkanlarından yararlanmak için ücret ödenmesi gereken bu uygulamanın aboneleri son günlerde sıklıkla arama motorlarında 'Postegro kapandı mı?' ve 'Postegro neden açılmıyor?' gibi sorularla, sorunlarına bir çözüm arıyor. İşte, Postegro erişim sorunu hakkında en güncel bilgiler...