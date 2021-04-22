Postegro kapandı mı? Postegro çöktü mü? Şikayetler yüzde 480 arttı
Instagram kullanıcılarının yakından tanıdığı Postegro uygulaması, bu kez erişim sorunları ile gündemde. Telefondan ve masaüstü erişimin mümkün olduğu Postegro, son günlerde kullanıcılarına zorluklar yaşatıyor. Uygulamanın müdavimleri, sorunlarını sosyal medyada dile getiriyor. Peki, Postegro kapandı mı? Postegro çöktü mü?
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Postegro isimli bir uygulama, Instagram'da hesabı gizli olan kullanıcıların profillerini görüntülenmesine şans tanıyor. Ancak uygulamaya son günlerde erişim problemi yaşanıyor. Tüm imkanlarından yararlanmak için ücret ödenmesi gereken bu uygulamanın aboneleri son günlerde sıklıkla arama motorlarında 'Postegro kapandı mı?' ve 'Postegro neden açılmıyor?' gibi sorularla, sorunlarına bir çözüm arıyor. İşte, Postegro erişim sorunu hakkında en güncel bilgiler...
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POSTEGRO ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram'da gizli hesapları görüntüleme uygulaması olarak bilinen Postegro, sosyal medya kullanıcılarının merak ettikleri konular arasında yer alıyor.
Instagram'ın kullanıcı politikaları gereği arkadaş olmayan kişilerin paylaşımlarını diğer şahıslara göstermemesi dolayısıyla, bu paylaşımları görmek isteyen kullanıcılar, Postegro gibi "üçüncü parti" uygulamaları tercih ediyor.
Postegro uygulaması geçtiğimiz haftalarda ücretsiz kullanıma kapatılması sonrasında pek çok kullanıcısını üzmüştü.
Gizlilik kurallarını ihlal ederek Instagram paylaşımlarının görülebilmesine imkan tanıyan Postegro'da bugünlerde sorunlar yaşanıyor.
Kullanıcılar, ücretlerini ödemelerine rağmen uygulamanın çalışmadığı yönünde şikayetlerde bulunuyor.
Söz konusu uygulama, öğle saatlerinde kısa süreli de olsa çalışsa da yoğunluğun olduğu akşam saatlerinde, kullanıcılarına tam performansta hizmet veremiyor.
Bu sorunun neden kaynaklandığı ya da geçici olup olmadığı henüz net değil. Uygulama kullanıcılarının bekleyişi ise sürüyor.
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ŞİKAYETLER ARTMAYA BAŞLADI
Şikayetvar’ın, Türkiye’de en fazla merak edilen markaları sıraladığı Trend 100 listesine göre Postegro, geçtiğimiz hafta kullanıcılar tarafından 200 bin kez görüntülendi ve şikayetleri yüzde 480 arttı. Uygulamayla ilgili erişim sorunu, para iadesi, gizlilik ihlali gibi başlıca konularda sorun yaşayan kullanıcılardan bazıları, eski sevgilisinin onu tehdit ettiğini söyleyerek, şikayet oluşturdu.
Postegro isimli bir uygulama, Instagram'da hesabı gizli olan kullanıcıların profillerini görüntülenmesine olanak tanıyor. Ancak uygulamaya son günlerde erişim problemi yaşanıyor. Tüm imkanlarından yararlanmak için ücret ödenmesi gereken bu uygulamanın aboneleri son günlerde sıklıkla arama motorlarında 'Postegro kapandı mı?' ve 'Postegro neden açılmıyor?' gibi sorularla, sorunlarına bir çözüm arıyor.
Şikayetvar ise son günlerde kullanıcılar tarafından uygulamaya yönelik kendilerine gelen şikayetleri açıkladı.
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BİR HAFTADA 200 BİN KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Şikayetvar’da en fazla merak edilen markaları gu¨nlu¨k değişimlerle go¨steren ve son 30 gu¨nlu¨k ortalamasına go¨re ziyaret sayısında en fazla artış olan 100 markanın yer aldığı Trend 100 listesine göre Postegro, geçtiğimiz hafta kullanıcılar tarafından 200 bin kez görüntülendi. Uygulamanın en çok aratıldığı tarihse 11 Nisan oldu. 2021 Ocak ve Nisan ayları verileri karşılaştırıldığında ise uygulamayla ilgili şikayet artış oranı yüzde 480’lere ulaştı.
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“GİZLİLİĞİMİZ İHLAL EDİLİYOR”
Birçok Postegro kullanıcısı uygulamaya erişim sorunu yaşadıklarını ve üyelik ücretlerinin geri verilmesini belirterek Şikayetvar üzerinden yaşadıkları sorunları dile getirdi. Postegro uygulamasını yükleyen kullanıcılar, Instagram hesaplarına erişim sağlayamadıklarını dile getirerek hesaplarının çalınmış olabileceğinden şikayetçi oldu. Öte yandan bazı kullanıcılarsa uygulamanın gizliliklerini ihlal ettiğini belirtti. Postegro’nun Instagram kullanıcılarının özeline girdiğini dile getiren kullanıcılar, uygulamanın bir an önce kaldırılmasını istedi.
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POSTEGRO İLE İLGİLİ GELEN ŞİKAYETLER İSE ŞÖYLE SIRALANDI:
“Postegro’ya giriş yaptığımdan beri Instagram'ıma giremiyorum. Kaç yıllık hesabım geri istiyorum. Hiçbir şekilde hesabımı almıyorum. Bir sürü anım var, yazık günah.”
“Uygulama, Instagram hesabımı çaldı hesaba erişemiyorum. Şifre değiştirilmiş. Herhangi bir SMS de gelmiyor, mail de… Bana ait olmadığı için oradan da giriş yapamıyorum. Lütfen kişisel hesabımı bana geri verin.”
“Postegro denen uygulama hesap çalıyor. Herkesin aynı anda hesabının gitmesi tesadüf olamaz. Derhal bir çözüm yolu bulunması gerekiyor. İnsanların özeli söz konusu. Hakkınızı arayın arkadaşlar”
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UYGULAMAYA GİREMİYORUM PARAMI İADE EDİN
“3 gün önce Postegro'dan hesabıma kim baktı üyeliği almıştım ancak şu an Postegro uygulaması çökmüş durumda. Ben paramın iadesini istiyorum. O kadar para verdim hiçbir işe yaramıyor.”
“Dünden beri başka sayfaya yönlendirip hata veriyor. Dönüş yapacak kimse yok. Para ile iki program satın aldım. Madem bu şekilde devam edecek iade edin ödemeleri. Saçma sapan iş. Reklama gelince yapıyorsunuz bir an önce ya sorun giderilsin ya da param iade edilsin.”
“Kullanmış olduğum Instagram hesabıma Postegro üzerinden giriş yaptım. Bir süre sonra bilgim dışında farklı hesapları takip etmeye başlandı. Sürekli kontrol ediyor düzenliyordum en son yaptığım denemedeyse Instagram hesabıma giremedim.”
“Giriş yaptıktan sonra şüpheli takip edilenler olmuştu. Benim hesabımdan aylardır değişik sayfaları takibe alıyorlardı. En son dayanamayıp çalmışlar. Üreticisi derhal tutuklanmalı.”