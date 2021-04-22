Postegro kapandı mı? Postegro çöktü mü? Şikayetler yüzde 480 arttı

POSTEGRO ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'da gizli hesapları görüntüleme uygulaması olarak bilinen Postegro, sosyal medya kullanıcılarının merak ettikleri konular arasında yer alıyor.



Instagram'ın kullanıcı politikaları gereği arkadaş olmayan kişilerin paylaşımlarını diğer şahıslara göstermemesi dolayısıyla, bu paylaşımları görmek isteyen kullanıcılar, Postegro gibi "üçüncü parti" uygulamaları tercih ediyor.



Postegro uygulaması geçtiğimiz haftalarda ücretsiz kullanıma kapatılması sonrasında pek çok kullanıcısını üzmüştü.



Gizlilik kurallarını ihlal ederek Instagram paylaşımlarının görülebilmesine imkan tanıyan Postegro'da bugünlerde sorunlar yaşanıyor.



Kullanıcılar, ücretlerini ödemelerine rağmen uygulamanın çalışmadığı yönünde şikayetlerde bulunuyor.



Söz konusu uygulama, öğle saatlerinde kısa süreli de olsa çalışsa da yoğunluğun olduğu akşam saatlerinde, kullanıcılarına tam performansta hizmet veremiyor.



Bu sorunun neden kaynaklandığı ya da geçici olup olmadığı henüz net değil. Uygulama kullanıcılarının bekleyişi ise sürüyor.



