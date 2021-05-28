Popstar Bayhan yıllar sonra anlattı: Sokakta bulduğum eski televizyon hayatımı değiştirdi

Sizin jüri üyeliğini yaptığınız Popstar yarışması benim hayatımın rüyası gibiydi ve rüyalarım gerçekleşti bu program vesilesiyle… Benim tecrübem eksikti… Popstar yarışmasında görmüş olduğumuz dünya içerisinde nasıl hayatta ve ayakta kalabileceğimiz bilgisine sahip değildik. Bu durum yarışmacıların ortak kaderiydi. Tabii kişisel eksikliklerimiz payı da çok oldu. Bu yarışmayı yapan büyüklerimizin kaçırdığı bazı şeyler var onların psikolojik dengeleme konusundabize ‘bakın çocuklar bu yarışmaya geldiğinizde artık her şey çok farklı olacak kendini hazırlamalısın… Yarışma bittikten sonra da dolmuşa, minibüse biniyor olmalısın… Yani bil ki ekonomik anlamda her şey istediğin gibi olmaz burası Amerika değil’ gibi bazı telkin eksiklikleri oldu.