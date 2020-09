Popstar Abidin yıllar sonra ortaya çıktı! Peki şimdi ne yapıyor?

Hayatta kazandığınız her tecrübe aslında çektiğiniz acılardan edindiğinizdir. Bu sıkıntılar ya da önümü göremediğim anlar hayata daha gerçekçi bakmamı sağladı.



Hiçbir zaman ‘Birinci oldum, bundan sonra hayatım muhteşem gidecek’ diye düşünmedim. Her zaman B, C, D planlarım vardı. Yarışmalar sonrası bunalıma giren hatta intiharı bile düşünen insanlar oldu. Bu noktada eş, dost ve aile çok önemli.