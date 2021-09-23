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Sinem Vural
Haber Giriş: 23 Eylül 2021 - 07:00 | 

Pop bir tür değil kültür

Z jenerasyonunun yeni yıldızı Lil Nas X’ten öğrenmemiz gerekenler var. İlk albümü “Montero” ile sıra dışı bir dinlenme hızı yakaladı.

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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      Yazı Tipi