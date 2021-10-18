POMEM'de son durum ne? 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
POMEM sözlü mülakat sonuçları için geri sayım devam ediyor. Ön başvuru, fiziki mülakat ve sınavlardan geçen adayların katıldığı 27. dönem POMEM sözlü sınav sonuçları için beklentiler arttı. 27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine toplam 8 bin aday asıl olarak alınacak. Adaylar üç aşamadan geçerek POMEM’e seçilecek. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte, POMEM'de son durum...
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POMEM mülakat sonuçları başvurularını yapan adaylar tarafından merak ediliyor. 27. Dönem polis alımı 8 Aralık ve 21 Aralık 2020 tarihleri aralığında yapılmıştı. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde düzenleniyor.
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Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayında duyurulması bekleniyor.
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Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
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28. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
27.Dönem POMEM sürecinin tamamlanmasının ardından 28.Dönem POMEM polis alımları da başlayacak.