POMEM yedek alımı ne zaman yapılacak? POMEM sıralamaya giremedi ne demek? POMEM sonuçları ardından gündem oldu

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar ile ilgili olarak adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. Bundan sonra yapılacak yedek planlamaları için adayların Başkanlığımız http://www.pa.edu.tr internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir. Tüm adaylara ilanen duyurulur.