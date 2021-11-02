POMEM yedek alımı ne zaman yapılacak? POMEM sıralamaya giremedi ne demek? POMEM sonuçları ardından gündem oldu
27.Dönem POMEM sonuçlarının açıklanmasından sonra yedek olan adaylar yedek alımı ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. . POMEM sonuçlarını öğrenen ve yedeklere kalanlar yedek alımını araştırırken sonuç ekranında "sıralamaya giremedi" ibaresiyle karşılan adaylar, bunun anlamını merak ediyor. Peki, POMEM yedek alımı ne zaman yapılacak? POMEM sıralamaya giremedi ne demek?
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27. Dönem POMEM sonuçlarında yedeklere kalan adaylar, yeni açıklamaya kilitlendi. Yedek alımları mülakatlara katılan adaylar arasından gerçekleştirilecek. Yedek adayların asil sıfatı kazanabilmesi için daha önceki asil hakkı kazanan kişilerin sağlık sebebiyle, güvenlik soruşturmalarına takılmaları gibi çeşitli sebeplerle kayıt yaptırmaması gerekiyor. Bu nedenle POMEM yedek alımları kayıt sürecinin ardından belli olacak.
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Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar ile ilgili olarak adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. Bundan sonra yapılacak yedek planlamaları için adayların Başkanlığımız http://www.pa.edu.tr internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir. Tüm adaylara ilanen duyurulur.
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POMEM sıralamaya giremedi ne demek?
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Puanlama sonucunda adayın puanı alım sayısına yetecek kadar değilse, adaylar"SIRLAMAYA GİREMEDİNİZ" yazısıyla bilgilendiriliyor.