POMEM sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 27. dönem POMEM mülakat sonuçlarında son durum bilgisi
POMEM sözlü sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından toplam 8 bin aday alımı için gerçekleşen 27. dönem POMEM sözlü mülakatları geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Sınavın üzerinden geçen süre ile birlikte POMEM sözlü mülakatlara katılan on binlerce adayın beklentisi ekim ayına yöneldi. Yapılan değerlendirme sonrası 27. dönem POMEM mülakat sonuçları e Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, POMEM sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, POMEM mülakat sonuçlarında son durum bilgileri.
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POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde yer almayı sürdürüyor. 8 Aralık ve 21 Aralık 2020 tarihleri aralığında başvuruları alınan 27. Dönem POMEM müracaatlarında ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı tamamlandı. Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday asıl olarak alınacak olan öğrencilerin katıldığı POMEM mülakatları son buldu. Sürecin ardından adaylar heyecanla sonuçlar için yapılacak açıklamalara odaklandı. Ancak mülakat sonuçları için henüz bir açıklama gelmedi.
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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
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Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
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28. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
27.Dönem POMEM sürecinin tamamlanmasının ardından 28.Dönem POMEM polis alımları da başlayacak.