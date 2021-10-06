POMEM sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 27. dönem POMEM mülakat sonuçlarında son durum bilgisi

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde yer almayı sürdürüyor. 8 Aralık ve 21 Aralık 2020 tarihleri aralığında başvuruları alınan 27. Dönem POMEM müracaatlarında ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı tamamlandı. Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday asıl olarak alınacak olan öğrencilerin katıldığı POMEM mülakatları son buldu. Sürecin ardından adaylar heyecanla sonuçlar için yapılacak açıklamalara odaklandı. Ancak mülakat sonuçları için henüz bir açıklama gelmedi.