POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 27. Dönem POMEM sonuçlarında son durum
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2020 yılının aralık ayında başvuruları yapılan 27. Dönem POMEM alımlarında sözlü mülakat sınavları geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. POMEM mülakat sonuçları için geri sayım devam ederken Bakan Süleyman Soylu'dan beklenen önemli açıklama geldi. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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POMEM sözlü mülakat sonuçları, binlerce polis adayı ve ailesinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Günler öncesinden başvuru sürecini tamamlayıp mülakatlara katılım sağlayan adaylar, şimdi ise sonuçların ilan edileceği tarihe odaklandı. İşte, 27. Dönem POMEM sonuçlarında son durum...
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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısının ardından AK Parti Tokat İl Başkanlığı’nın düzenlediği Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı.
Toplantıda gençlerden Polis Meslek Yüksek Okulu (POMEM) mülakatlarıyla ilgili gelen soru üzerine Bakan Soylu mülakat sonuçlarının 2 gün içinde açıklanacağını belirterek "Galiba 20nin üzerinde polis okulunda sınavlar yapıldı. İlk önce KPSS belirlendi. Sonra ön sağlık, sonra spor, ardından da mülakatlar. Şimdi çok doğal olarak bunların hepsi bir süreç. Siz girdikten sonra da giremeyenlerin çeşitli sebeplerden dolayı, pandemi olması dolayısıyla onlara da hak verdik. Eylülün ilk haftası bitti mi mülakatlar. Zannediyorum 2 gün içinde açıklanacak mülakatlar" dedi.
Sınav sonuçları açıklandığı zaman Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.