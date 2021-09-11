POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi mülakat sonuç sorgulama ekranında!
Polis Akademisi sözlü mülakat sonuçları için gözler yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olup sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulan adaylar, sınavın üzerinden uzun zaman geçmesinin ardından 27. Dönem POMEM sonuçları için beklentilerini arttırdı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine toplam 8 bin öğrenci alımı için yapılan mülakatların sonuçları değerlendirmelerin ardından www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır, sorusu son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday asıl olarak alınacak olan öğrencilerin mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'nda ilan edilecek. Ancak POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının eylül ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.
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Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
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Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
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28. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
27.Dönem POMEM sürecinin tamamlanmasının ardından 28.Dönem POMEM polis alımları da başlayacak.