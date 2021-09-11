POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Polis Akademisi mülakat sonuç sorgulama ekranında!

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır, sorusu son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday asıl olarak alınacak olan öğrencilerin mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'nda ilan edilecek. Ancak POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.