POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarında son durum

Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne yapılacak polis öğrenci alımı için POMEM sözlü mülakat sonuçları bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden 27'nci dönem POMEM giriş sınavına ilişkin yapılan duyuruya göre, alınacak öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacak.