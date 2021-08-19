POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarında son durum
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan POMEM mülakatları tamamlandı. Üniversite mezunu polis alımı için ikinci aşama niteliği taşıyan POMEM sözlü mülakatlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarında son durum...
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Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne yapılacak polis öğrenci alımı için POMEM sözlü mülakat sonuçları bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden 27'nci dönem POMEM giriş sınavına ilişkin yapılan duyuruya göre, alınacak öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacak.
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POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının Ağustos ayının son haftası açıklanması öngörülüyor.
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28. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
27.Dönem POMEM sürecinin tamamlanmasının ardından 28.Dönem POMEM polis alımları da başlayacak.