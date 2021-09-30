POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? 27. dönem POMEM mülakat sonuçlarında son durum
POMEM mülakat sonuçları için geri sayım heyecanı sürüyor. 27. Dönem POMEM alımı başvuruları 8 Aralık ve 21 Aralık 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirildi. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde düzenleniyor. Temmuz ayında yapılan duyuru ile mülakat yerleri açıklanmıştı. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
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POMEM mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi Başkanlığına çevrildi. 27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday asıl olarak alınacak. Adaylar üç aşamadan geçerek başarılı olmak için çaba sarf ediyorlar. Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Henüz POMEM mülakat sonuçları açıklanmadı.
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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
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MÜLAKAT SINAVI NASIL OLUYOR?
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.