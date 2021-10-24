POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm gözler 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarında
Öğrenci alımı yapacak POMEM'de 27. Dönem için süreç devam ediyor. Mülakatlarını geçtiğimiz günlerde tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanmasını ve bir sonraki aşamaya geçmeyi heyecanla bekliyor. Peki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Polis Akademisi Başkanlığı'nın, polis alımı için gerçekleştirdiği 27. dönem POMEM mülakatları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. POMEM için mülakata giren polis adayları şimdi ise sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. İşte, konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar...
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POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok.
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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.