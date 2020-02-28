POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanı Soylu’dan polislik sınavının sonuçları için açıklama
POMEM sonuçları için beklenen açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Soylu, 25. dönem POMEM'lere özel harekat branşlı 500 kadın ve 26. dönem POMEM'lere 7 bin kadın ve erkek polis adayı alımlarına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanı Soylu’nun polislik sınavının sonuçları için yaptığı açıklama…
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14-25 Ekim tarihleri aralığında başvuruları alınan 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları için heyecanlandıran bir açıklama yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 Şubat Perşembe günü yaptığı açıklamada Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) yapılacak polis adayı alımlarına ilişkin sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanacağını bildirdi.
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"Beni bağışlasınlar, sınav sonuçlarının açıklanması çok uzuyor." diyen Soylu, sınavlara 200 bin kişinin başvurduğunu ve adayların katıldığı yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik sınavlarının değerlendirilmesinin kolay olmadığını ifade etti. Soylu, 8 bin bekçi alımında sonuçların açıklanmasının 10 ay sürdüğünü anımsattı.
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"Sonuçlar planlama dahilinde açıklanıyor"
Sınav sonuçlarının açıklanmasının bir planlama dahilinde yapıldığına dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:
"Polis özel harekat mülakatları bitti, öyle biliyorum, sonuçları önümüzdeki günler içinde açıklarlar, yakın bir zamanda açıklarlar. POMEM'de de zannediyorum mülakatlar bitmiştir, yani bitmek üzereydi en son benim bildiğim. Daha doğrusu Elazığ ve Van depremleri olmadan önce bittiğini düşünüyorum. Eğer bitmişse, sınav sonuçlarının açıklanması hazırlıkları yapılıyordur. Ama ilk önce polis özel harekatın hemen hemen mülakatlarının bittiğini, açıklamaya hazır hale getirilmeye çalışıldığını biliyorum."
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SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklama sonrası 26. Dönem POMEM sözlü sınav değerlendirmeleri erişime açılacak. POMEM sözlü sınav sonuçları Polis Akademisi'nin duyurular ekranı üzerinden ilan edilecek.