POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları bekleniyor
POMEM ön başvuruları ocak ayında tamamlandı. POMEM başvurularını yapan adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. 28. dönem POMEM alımlarında 8.000 öğrenci alımı kontenjanı; 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı olacak şekilde artırıldı. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. POMEM ön başvurularını yapan adaylar sonuç açıklamasını bekliyorlar. Ön başvurular 7 Ocak tarihinde tamamlandı. POMEM sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecekler.
POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 07 Ocak 2022 günü saat: 23.59’da sona erdi.
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM Giriş Sınavları, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı şeklinde yapılır. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Sınav Komisyonu kararlarına itiraz edilemez.
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM Giriş Sınavları, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı şeklinde yapılır. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Sınav Komisyonu kararlarına itiraz edilemez.
POMEM BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ
Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır. Aday belirleme ön başvuruları internet üzerinden başvuru ücreti yatırılmadan yapıldı.
POMEM Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.” hükmüne istinaden 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
POMEM Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.” hükmüne istinaden 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.