POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları bekleniyor

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ

Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır. Aday belirleme ön başvuruları internet üzerinden başvuru ücreti yatırılmadan yapıldı.



POMEM Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.” hükmüne istinaden 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.