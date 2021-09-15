POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuç tarihi için gözler EGM'de!
POMEM sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Mülakatlara katılan on binlerce adayın beklentileri eylül ayı itibariyle yoğunlaştı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine toplam 8 bin aday alımı için gerçekleşen 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından Polis Akademisi Başkanlığı'nın 'duyurular' sayfası üzerinden ilan edilecek. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuç tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Başvurularını 8 Aralık ve 21 Aralık 2020 tarihleri aralığında yapan adaylar ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavına katılım sağladı. POMEM alımlarından son süreç olan mülakat sınavları ise geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Ancak Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday asıl olarak alınacak olan öğrencilerin mülakat sonuçları için henüz bir açıklama gelmedi. POMEM sonuçlarının eylül ayında açıklanması bekleniyor.
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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının eylül ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
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Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
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MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
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a) Konu hakkında bilgi düzeyi, b) Kendisinden istenileni kavrama, c) Özgüveni, ç) İfade etme yeteneği, d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.