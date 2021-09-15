POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuç tarihi için gözler EGM'de!

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Başvurularını 8 Aralık ve 21 Aralık 2020 tarihleri aralığında yapan adaylar ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavına katılım sağladı. POMEM alımlarından son süreç olan mülakat sınavları ise geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Ancak Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday asıl olarak alınacak olan öğrencilerin mülakat sonuçları için henüz bir açıklama gelmedi. POMEM sonuçlarının eylül ayında açıklanması bekleniyor.