POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM sonuçları pae.edu.tr’de olacak
POMEM sonuçları, 27. Dönem POMEM alımlarına aralık ayında başvuran ve sürece tabi tutulan adaylar tarafından bekleniyor. 27. Dönem POMEM alımında en son aşama olan mülakat aşamasında adaylara soruların yazılı olduğu bir kart çektiriliyor ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre veriliyor. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte POMEM sonuçlarına son durum
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POMEM mülakat sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. POMEM’e 27. Dönem alımı yapılacak. Lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu bin 360 erkek, (240) kadın olmak üzere toplam 8 bin polis alınacak. POMEM mülakat sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden yayınlanacak. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekiyor. İşte detaylar
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POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN
POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
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MÜLAKAT SINAVI NASIL OLUYOR?
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
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olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.