POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları bekleniyor
POMEM sonuçları için heyecan giderek artıyor. 27. Dönem POMEM alımı başvurularını tamamlayan adaylar üç aşamadan geçerek seçilecekler. Değerlendirmelerin ardından lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu bin 360 erkek, (240) kadın olmak üzere toplam 8 bin polis alımı yapılacak. Peki, POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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POMEM mülakat sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 27 dönem POMEM alımında toplam 8 bin polis alınacak. Başvurularını yapan adaylar ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatları tamamladılar. Şimdi sıra POMEM sonuçlarına geldi. POMEM mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden yayınlanacak.
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POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN
POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
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MÜLAKAT SINAVI NASIL OLUYOR?
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
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olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.