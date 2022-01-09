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Haber Giriş: 09 Ocak 2022 - 13:12 | 

POMEM sonuçları açıklandı mı? 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları için gözler https://www.pa.edu.tr/ duyurular ekranında

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından e - Devlet üzerinden alınan 28. Dönem POMEM başvuruları için verilen süre 7 Ocak'ta sona erdi. Adaylar, 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları için https://www.pa.edu.tr/ adresinden yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı? 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih bilgisi geldi mi?

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1
Polis Akademisi tarafından POMEM 28. dönem için 10.000 öğrenci alımı yapılacağı bildirilmiş, başvuru süreci kısa sürede başlatılmıştı. 27 Aralık 2021 tarihinde başlayan POMEM başvuru işlemleri 7 Ocak 2022 tarihinde sona erdi.
2
28. Dönem POMEM başvuru sonuçları ile ilgili herhangi bir tarih henüz duyurulmadı. Yapılan açıklamaya göre, Öğrenci alımına ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.
3
28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.
4
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacak.
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