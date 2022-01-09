POMEM sonuçları açıklandı mı? 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları için gözler https://www.pa.edu.tr/ duyurular ekranında
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından e - Devlet üzerinden alınan 28. Dönem POMEM başvuruları için verilen süre 7 Ocak'ta sona erdi. Adaylar, 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları için https://www.pa.edu.tr/ adresinden yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı? 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih bilgisi geldi mi?
Polis Akademisi tarafından POMEM 28. dönem için 10.000 öğrenci alımı yapılacağı bildirilmiş, başvuru süreci kısa sürede başlatılmıştı. 27 Aralık 2021 tarihinde başlayan POMEM başvuru işlemleri 7 Ocak 2022 tarihinde sona erdi.
28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacak.