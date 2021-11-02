POMEM sonuçları açıklandı... İşte https://www.pa.edu.tr/ adresinden yapılan sonuç açıklaması
Binlerce polis adayının odağındaki. POMEM sonuç duyurusu geldi. POMEM sonuçlarının açıklandığı bilgisi 2 Kasım sabahı geldi. Haftalardır girdikleri mülakatların sonucunu bekleyen adaylar https://www.turkiye.gov.tr/ resmi adresinde yer alan "Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama" adresinden 27. Dönem POMEM sonucunu görüntüleyebiliyor. İşte POMEM sonuçlarının detayları ve https://www.pa.edu.tr/ adresinden yapılan sonuç açıklaması
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
8 bin polis alımına ilişkin sürecin tamamlanmasının ardından merakla beklenen 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı. POMEM sözlü mülakat sonuçları uzun bir değerlendirme sürecinin ardından ilan edildi. Adaylar, POMEM sonuçlarını online platform üzerinden sorgulayarak sonuç bilgisini edinebiliyorlar.
2
POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları açıklandığı zaman Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
27. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.
4
İÇİŞLERİ BAKANI DUYURMUŞTU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısının ardından AK Parti Tokat İl Başkanlığı’nın düzenlediği Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı.
Toplantıda gençlerden Polis Meslek Yüksek Okulu (POMEM) mülakatlarıyla ilgili gelen soru üzerine Bakan Soylu mülakat sonuçlarının 2 gün içinde açıklanacağını belirterek "Galiba 20nin üzerinde polis okulunda sınavlar yapıldı. İlk önce KPSS belirlendi. Sonra ön sağlık, sonra spor, ardından da mülakatlar. Şimdi çok doğal olarak bunların hepsi bir süreç. Siz girdikten sonra da giremeyenlerin çeşitli sebeplerden dolayı, pandemi olması dolayısıyla onlara da hak verdik. Eylülün ilk haftası bitti mi mülakatlar. Zannediyorum 2 gün içinde açıklanacak mülakatlar" açıklamasında bulunmuştu