POMEM sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanır? PA 27.Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları EGM'de olacak!
POMEM sonuçları için 27. Dönem mülakat sonuç ekranı erişime açılacak. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen POMEM mülakatlarına katılan adaylar, sınavın ardından geçen süreyle beraber sonuçlar için beklentilerini ekim ayına yöneltti. PA.edu.tr ekranından öğrenilecek olan POMEM sonuçları sonrası adaylar kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Gözler şimdi 27.Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarında. Peki, POMEM sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? İşte, POMEM mülakat sınavı sonuçları hakkında bilgiler.
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2021 POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ön başvuru, fiziki mülakat ve yazılı sınavlardan geçen adayların katıldığı 27. dönem POMEM sözlü sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Temmuz ayında yapılan duyuru ile açıklanan mülakat yerler sonrası söz konusu sınava katılan adaylar, yapılan değerlendirme sonrası POMEM sonuçlarını öğrenecekler. Üç aşamadan geçerek POMEM’e seçilecek adaylar için POMEM sözlü sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden öğrenecek. Ancak POMEM sonuçları hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
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POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçların Ekim ayının sonuna kadar açıklanması öngörülüyor. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
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Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
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MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi, b) Kendisinden istenileni kavrama, c) Özgüveni, ç) İfade etme yeteneği, d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
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28. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
27.Dönem POMEM sürecinin tamamlanmasının ardından 28.Dönem POMEM polis alımları da başlayacak.