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POMEM sınavı ne zaman? Gözler 28. Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve sınav tarihinde

#POMEM#Pomem Sınavı#28. Dönem POMEM

POMEM sınavı için araştırmalar başladı. 28. Dönem POMEM alımlarında 8.000 lisans (6.400 erkek ve 1.600 kadın), 2.000 önlisans (1.600 erkek ve 400 kadın) olmak üzere toplam 10.000 öğrenci alımı yapılacak. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları ocak ayında alındı. Peki, POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

1/3POMEM sınavı ne zaman Gözler 28. Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve sınav tarihinde

POMEM başvurularını yapan adaylar sınavları heyecanla bekliyorlar. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 200.00 TL (iki yüz) olan sınav başvuru ücretini 19 Ocak 2022 günü saat 09.00’dan 28 Ocak 2022 günü saat 17.00’ye kadar yatırdılar. Şimdi sıra ön sağlık kontrolü ve sınav tarihinde.

2/3POMEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK

POMEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

POMEM sınav tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı için başvuru yapan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar başvuru sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebiliyorlar.

3/3POMEM sınavı ne zaman Gözler 28. Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve sınav tarihinde

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı;

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Lisans mezunu 62.175 erkek, 36.007 kadın ile ön lisans mezunu 42.096 erkek, 24.564 kadın olmak üzere toplam 164.842 aday başvuruda bulunmuştur.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden lisans mezunu 62.175 erkek ile 16.000 kadın, ön lisans mezunu 16.000 erkek ile 4.000 kadın aday olmak üzere toplam 98.175 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için, sınav ücreti ve hesap numarası bilgileri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır.

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