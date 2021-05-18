POMEM sınav yerleri e devlet sorgulama ekranı: Polis Akademisi 2021 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik mülakat tarihi açıklandı!

POMEM MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri ile ilgili Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.