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Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 - 23:37 | 

POMEM sınav yerleri e devlet sorgulama ekranı: Polis Akademisi 2021 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik mülakat tarihi açıklandı!

27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı için beklenen açıklama geldi. Binlerce adayın katılımı ile başlayan süreçle 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Adaylar 2021 27. dönem POMEM mülakat sınav yerlerini www.pa.edu.tr adresi üzerinden e devlet şifresi ile sorgulayacaklar. Gözler şimdi POMEM mülakat sınavı giriş tarihinde. Peki, 27. dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? İşte, POMEM mülakat sınavı yeri sorgulama ekranı ve POMEM fiziki parkuru ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

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2021 POMEM mülakat sınavı fiziki yeterlilik yerleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Ayrıntılı bilgi için; http://pa.edu.tr" ifadesine yer verildi. POMEM fiziki yeterlilik parkuru sınav yerleri https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-baskanligi ekranı üzerinden E Devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.

2POMEM MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI

POMEM MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri ile ilgili Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

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İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adaylara Fiziki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

5POMEM SINAV YERİ ÖĞRENME

POMEM SINAV YERİ ÖĞRENME

27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik aşamasına katılacaklar için detaylar paylaşıldı. Fiziki yeterlilik sınavına katılacak adaylar için sınav yerleri ve tarihleri belli oldu. Sınav yerlerini aşağıdaki ekran üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz.

POMEM MÜLAKAT SINAVI YERLERİ E DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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