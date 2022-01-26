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POMEM sınav ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? 28. Dönem POMEM sınava tarihi ve başvuru ücreti ödeme bilgisi!

#POMEM#Polislik Sınavı#Egm

POMEM sınav tarihi ve başvuru ücreti, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için süreç sınav ücreti ödeme işlemine geldi. Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan duyuruda başvuru ücretinin sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacağı bildirildi. Başvuru ücretini yatıran adaylar POMEM sınavlarına katılabilecek. Peki, POMEM sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar? İşte, 28. Dönem POMEM sınavları hakkında bilgiler.

1/5POMEM sınav ücreti ne kadar, nasıl yatırılır 28. Dönem POMEM sınava tarihi ve başvuru ücreti ödeme bilgisi

28. Dönem POMEM giriş sınavı ücreti ve sınav tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanan POMEM başvuru sonuçlarının açıklanması ile gözler sınav ücretlerine çevrildi. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre POMEM sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 200.00 TL (iki yüz) olan sınav başvuru ücretini 28 Ocak 2022 günü saat 17.00’ye kadar yatıracaklar. 28. dönem için sınav tarihleri ise henüz belli olmadı.

2/5POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR

POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 200.00 TL (iki yüz) olan sınav başvuru ücretini 19 Ocak 2022 günü saat 09.00’dan 28 Ocak 2022 günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “28. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.

3/5POMEM sınav ücreti ne kadar, nasıl yatırılır 28. Dönem POMEM sınava tarihi ve başvuru ücreti ödeme bilgisi

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: İNTERNET ÜZERİNDEN ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLARDAN SADECE SINAV AŞAMALARINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR SINAV ÜCRETİ YATIRACAKTIR.

4/5POMEM sınav ücreti ne kadar, nasıl yatırılır 28. Dönem POMEM sınava tarihi ve başvuru ücreti ödeme bilgisi

28. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

Başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran,

Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.

5/5POMEM SINAVLARI NE ZAMAN

POMEM SINAVLARI NE ZAMAN?

28. Dönem POMEM sınav tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilecek.

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#POMEM#Polislik Sınavı#Egm