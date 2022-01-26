POMEM sınav ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? 28. Dönem POMEM sınava tarihi ve başvuru ücreti ödeme bilgisi!

28. Dönem POMEM giriş sınavı ücreti ve sınav tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanan POMEM başvuru sonuçlarının açıklanması ile gözler sınav ücretlerine çevrildi. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre POMEM sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 200.00 TL (iki yüz) olan sınav başvuru ücretini 28 Ocak 2022 günü saat 17.00’ye kadar yatıracaklar. 28. dönem için sınav tarihleri ise henüz belli olmadı.