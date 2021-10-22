POMEM sınav sonuçları duyurular ekranı: 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
POMEM mülakat sınav sonuçları sorgulama ekranı üzerinden açıklanacak olan, söz konusu sınavın sonuçları için gözler Polis Akademisi Başkanlığı'na çevrildi. İlk mülakatların üzerinden aylar geçmesiyle birlikte sabırsızlıkla sonuçları bekleyen adaylar, POMEM sözlü sınav sonuçları neden açıklanmadı sorusuna yanıt aramaya başladı. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adayların katılım sağladığı POMEM mülakatlarının sonuçları yapılan değerlendirme sonrası PA.edu.tr adresinde erişime açılacak. 27. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları e Devlet ekranından sorgulanacak. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ayrıntılar.
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Polislik sonuçları için geri sayım devam ediyor. Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, ön lisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın olmak üzere toplam (8.000) öğrenci alımı için gerçekleşen 27. Dönem POMEM mülakatlarının sonuçları için adayların beklentisi ekim ayına yöneldi. Üç aşamadan geçerek seçilecek adaylar POMEM sonuçları sonrası kayıtlarını tamamlayacaklar. Ancak henüz POMEM sonuçları açıklanmadı.
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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?
POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Sınav sonuçları açıklandığı zaman Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
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a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.