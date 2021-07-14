POMEM sınav giriş belgesi e devlet sorgulama ekranı... Polis Akademisi 27. Dönem POMEM mülakat yerleri ve tarihini duyurdu!
27. Dönem POMEM mülakat sınavı yerleri ve tarihleri son dakika açıklama ile belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile POMEM sınav giriş bilgisi sorgulama ekranı e Devlet üzerinden erişime açıldı. Daha önceki aşamalardan başarı ile geçen adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenecekler. İşte, POMEM mülakat yerleri, tarihi e devlet sorgulama ekranı ve söz konusu sınavla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2021 27. Dönem POMEM mülakat sınavı yerleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "27. Dönem POMEM Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Açıklanmıştır." ifadesi kullanıldı. 27. Dönem POMEM sözlü sınav giriş yerleri aday T.C kimlik numaraları ile öğrenilecek. POMEM sözlü sınav yerlerini öğrenmek için e Devlet şifresi kullanılacak.
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POMEM MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI
27. Dönem POMEM Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri için beklenen açıklama geldi. Duyuruda şu ifadeler kullanıldı; "27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezlerinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
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Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir."
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SINAV GİRİŞ YERİ ÖĞRENME
27. Dönem POMEM mülakat sınavı yerleri ve tarihlerini aşağıdaki ekran üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz.