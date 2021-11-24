POMEM polislik yedek sonuçları açıklandı! 27. Dönem POMEM yerleştirme sonucu sorgulama ekranı
POMEM yedek sonuçları 23 Kasım tarihinde açıklandı. "27. Dönem POMEM giriş sınavı 1. yedek aday planlama sonuçları" başlıklı duyuruyu yayınlayan Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine asıl olarak planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine yedek aday sonuçlarının e devletten sorgulanacağı bilgisini verdi. Adaylar, Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama ekranı üzerinden, 27. Dönem POMEM yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecekler. İşte, POMEM yedek yerleştirme sonuç ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
27. Dönem POMEM yedek yerleştirme sonuçları için beklenen açıklama yayınlandı. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 27. POMEM yedek yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bildirildi. https://www.pa.edu.tr/ adresinden yapılan yazılı duyuruda; "Adaylara sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, internetteki resmi sayfamız üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir." ifadeleri yer aldı.
POMEM YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
27. Dönem polis meslek eğitimi için Polis Meslek Eğitim Merkezlerine asıl olarak planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine lisans mezunu 669 erkek, ön lisans mezunu 136 erkek, lisans mezunu 30 kadın, ön lisans mezunu 6 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.
Adaylar sonuçları www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C kimlik numarası ve e Devlet şifresi ile sorgulayabilecekler.
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis olarak görev alacak adaylar 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarını kasım ayı başında öğrenmişlerdi.
POMEM YEDEN SONUCU SORGULAMA EKRANI/TIKLAYINIZ
Adaylar sonuçları www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C kimlik numarası ve e Devlet şifresi ile sorgulayabilecekler.
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis olarak görev alacak adaylar 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarını kasım ayı başında öğrenmişlerdi.
POMEM YEDEN SONUCU SORGULAMA EKRANI/TIKLAYINIZ
28. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
28. dönem POMEM başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. 27. dönem POMEM başvuruları aralık ayında başlamıştı. Adaylar, 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapmışlardı.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI
Henüz POMEM başvuru şartları açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuz içerisinde açıklanan şartlar şu şekilde:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.