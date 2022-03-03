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POMEM mülakatları ne zaman, mülakat yerleri açıklandı mı? İşte 28. Dönem POMEM sözlü sınav yerleri ve tarihleri

#POMEM#Polis Akademisi#Polislik Sınavı

POMEM mülakat sınavı tarihleri ve yerleri ile ilgili son dakika açıklama geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, 28. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihlerinin açıklandığı bildirildi. Yazılı sınavdan başarı ile geçen adayların katılım sağlayacağı 28. Dönem POMEM sözlü sınavı tarihleri www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulanarak öğrenilecek. Peki, 28. Dönem POMEM mülakatları ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı? İşte, POMEM mülakat yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihleri ile ilgili bilgiler.

1/4POMEM mülakatları ne zaman, mülakat yerleri açıklandı mı İşte 28. Dönem POMEM sözlü sınav yerleri ve tarihleri

28. Dönem POMEM sözlü sınav yerleri ve tarihleri adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Fiziki parkur sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı POMEM mülakat yerlerini yayınladı. POMEM mülakat sınavı aşamasına katılacak olan adaylar, e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sınav yerlerini ve tarihlerini öğrenecekler. 28. Dönem POMEM mülakat sınavı giriş belgeleri T.C kimlik numaraları ile alınacak.

2/428. DÖNEM POMEM MÜLAKAT YERLERİ VE TARİHLERİ AÇIKLANDI

28. DÖNEM POMEM MÜLAKAT YERLERİ VE TARİHLERİ AÇIKLANDI

POMEM Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri için beklenen açıklama geldi. Duyuruda şu ifadeler kullanıldı; 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

3/4POMEM mülakatları ne zaman, mülakat yerleri açıklandı mı İşte 28. Dönem POMEM sözlü sınav yerleri ve tarihleri

Adayların, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

4/4SINAV GİRİŞ YERİ ÖĞRENME

SINAV GİRİŞ YERİ ÖĞRENME

28. Dönem POMEM mülakat sınavı yerleri ve tarihlerini aşağıdaki ekran üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz.

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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#POMEM#Polis Akademisi#Polislik Sınavı