POMEM mülakatları ne zaman, mülakat yerleri açıklandı mı? İşte 28. Dönem POMEM sözlü sınav yerleri ve tarihleri

28. Dönem POMEM sözlü sınav yerleri ve tarihleri adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Fiziki parkur sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı POMEM mülakat yerlerini yayınladı. POMEM mülakat sınavı aşamasına katılacak olan adaylar, e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sınav yerlerini ve tarihlerini öğrenecekler. 28. Dönem POMEM mülakat sınavı giriş belgeleri T.C kimlik numaraları ile alınacak.
POMEM Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri için beklenen açıklama geldi. Duyuruda şu ifadeler kullanıldı; 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
28. Dönem POMEM mülakat sınavı yerleri ve tarihlerini aşağıdaki ekran üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz.
POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ