POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte polis alımı mülakat sonuçlarından gelişmeler
POMEM sözlü mülakat sonuçları, mülakatlara katılan binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Sözlü mülakatın tamamlanmasının ardından Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirmeye odaklanan adaylar, POMEM sözlü mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. 27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine toplam 8 bin aday asıl olarak alınacak. Adaylar üç aşamadan geçerek POMEM’e seçilecek. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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POMEM sözlü mülakat sonuçları için geri sayım devam ediyor. Ön başvuru, fiziki mülakat ve sınavlardan geçen adayların katıldığı 27. dönem POMEM sözlü sınav sonuçları için beklentiler arttı. 27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine toplam 8 bin aday asıl olarak alınacak. Adaylar üç aşamadan geçerek POMEM’e seçilecek. Fiziki yeterlilik sınavının ardından temmuz ayında yapılan duyuru ile mülakat yerleri açıklanmıştı. Gözler şimdi EGM'den gelecek açıklamada. İşte, polis alımı mülakat sonuçlarından gelişmeler...
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POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçların Ekim ayının sonuna kadar açıklanması öngörülüyor. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
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MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi, b) Kendisinden istenileni kavrama, c) Özgüveni, ç) İfade etme yeteneği, d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.