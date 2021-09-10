POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 27. dönem POMEM sonuçlarında
POMEM mülakat sonuçları, süreci devam eden adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. 27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu polis alımı yapılacak. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde düzenleniyor. Fiziki yeterlilik sınavının ardından mülakat sınavına giren adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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POMEM sonuçları için heyecan devam ediyor. 27 dönem POMEM alımı için başvurularını 21 Aralık tarihinde tamamlayan adaylar mülakat aşamasına geldiler. Temmuz ayında yapılan duyuru ile mülakat yerleri açıklanmıştı. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutuldular. Henüz POMEM mülakat sonuçları açıklanmadı. İşte detaylar
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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
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Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.