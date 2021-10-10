POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM sonuçları için geri sayım
POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi açıklamalar, 27. Dönem POMEM mülakatlarına katılım sağlayan binlerce aday tarafından merakla araştırılıyor. Gözler şimdi binlerce polisin alınacağı POMEM mülakat sonuçlarında. Peki, 27. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte, 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarında son durum...
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POMEM sonuçları için nefesler tutuldu. 8 bin polis alımı sürecinin tamamlanması ve sözlü mülakatların bitmesinin ardından gözler POMEM sonuçlarına çevrildi. Ön başvuru, fiziki parkur sınavı ve yazılı sınav sürecinden geçen adaylar son olarak 27. Dönem POMEM sözlü mülakatlarına katılım sağladı. Değerlendirme sürecinin tamamlanması ardından POMEM sözlü sınavının sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapacağı duyurunun ardından e Devlet ekranı ile sorgulamaya açılacak. İşte, konuya dair merak edilenler...
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POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok.
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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
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28. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
27.Dönem POMEM sürecinin tamamlanmasının ardından 28.Dönem POMEM polis alımları da başlayacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.