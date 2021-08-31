POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları için gözler EGM'de!
POMEM mülakat sonuçları için gözler Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. 27. Dönem POMEM alımında ön başvuru, sınav ve fiziki parkur aşamalarından başarı ile geçen adayların katılım sağladığı sözlü sınav sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından erişime açılacak. 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu öğrenci alımı 27. Dönem POMEM mülakat sınav sonuçları e Devlet şifresi ile sorgulanacak. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 27. Dönem POMEM sözlü sınav sonuç tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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27. Dönem POMEM mülakat sonuçları son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. Üç aşamadan geçerek POMEM’e seçilecek olan adayların katılım sağladığı sözlü sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurular sayfası üzerinden ilan edilecek. POMEM sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmazken sonuçların eylülün ilk haftası açıklanması bekleniyor.
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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının eylül ayının ilk haftasında açıklanması ön görülüyor.
Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
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Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
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Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
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28. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
27.Dönem POMEM sürecinin tamamlanmasının ardından 28.Dönem POMEM polis alımları da başlayacak.