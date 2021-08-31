POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları için gözler EGM'de!

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının eylül ayının ilk haftasında açıklanması ön görülüyor.



Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.